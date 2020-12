« Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution. » (Apocalypse 17:5)

Et voilà que les conspirateurs n’ont plus aucun besoin de se cacher. Leur plan diabolique se réalise maintenant à visage découvert. L’Unicef Norvège a maintenant l’impudence d’utiliser des outils du monde de l’industrie de la mode dans sa nouvelle campagne de Noël, pour promouvoir étrangement le vaccin Covid-19. « Le vaccin devient un produit de luxe pour les plus riches », dit le parolier.

À première vue, cela peut ressembler à une autre publicité de parfum, et les photos ont également été prises par la célèbre photographe de mode Lindsay Adler. Mais c’est l’Unicef ​​qui est à l’origine de la campagne qui se déroule à Oslo ces jours-ci et qui devrait être clairement visible dans le paysage urbain de la capitale jusqu’à Noël. Le vaccin coronarien est présenté comme un produit de luxe, et il peut également devenir une réalité si nous n’agissons pas, affirme l’organisation.

L’Unicef utilise la symbolique de la femme écarlate apocalyptique pour promouvoir le vaccin Covid-19, affichant ainsi clairement l’objectif réel : inoculer le venin du serpent dans les veines des humains pour remplacer l’Adam-Eve originel (ADN/ADAM), ce qui rendra les hommes et les femmes esclaves d’une matrice dont nul ne pourra s’extraire (lire “La Société fabienne”). Certaines églises chrétiennes réformées identifient la femme écarlate comme étant l’Église catholique romaine. Le Magistère des catholiques affirme qu’il ne s’agit pas d’une Église chrétienne, mais plutôt d’un pouvoir politique occulte, associé à Satan. La foi catholique croit en un complot des esprits révoltés (les démons). Ils tirent les ficelles de la pauvre humanité génération après génération, et selon un plan précis qui leur permettra, vers la fin du monde, de créer leur enfer de liberté solitaire (privée du vrai Dieu) sur terre. (Wikipédia)

« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » (Éphésiens 6:12)

L’Unicef ​​s’est vu confier la responsabilité principale de l’achat et de la distribution de deux milliards de vaccins aux pays pauvres en 2021. « Tout le monde peut contracter le Covid-19, mais tout le monde ne peut pas se faire vacciner », déclare la campagne. « Ils ont pris des produits de luxe typiques dans le but de provoquer », affirme le directeur de la communication Jean-Yves Gallardo de l’agenge Kampanje, pour l’Unicef, « J’espère et je crois que cela incitera les gens à s’arrêter et à réfléchir à combien cela est injuste — que ceux qui ont le plus d’argent se verront garantir plus fortement le droit à la vie et à la santé. Et qu’ils voudront contribuer à une distribution plus juste. »

L’agence de publicité Tante Randi et l’agence média Mindshare sont à l’origine de la campagne. « On nous a confié la tâche de créer une campagne de Noël pour l’Unicef ​​avec un accent sur la distribution équitable du vaccin, précisément parce que l’Unicef ​​s’est vu confier la tâche principale de distribuer le vaccin à 92 des pays les plus pauvres du monde », explique le rédacteur de Tante Randi, Glenn Haugen. L’agence de publicité a remarqué que 13 pour cent de la population mondiale, c’est-à-dire les pays les plus riches, ont déjà obtenu 51 pour cent des vaccins qui sortent en premier lieu. « Il y a une large distribution asymétrique dès le départ. Cela signifie que le vaccin devient un produit de luxe pour les plus riches, et ensuite nous pouvons le dramatiser en présentant le vaccin comme un produit de luxe. La route à partir de là était assez courte à faire comme nous l’avons fait », poursuit Haugen.

« Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution. » (Apocalypse 17:5)

Lire la suite chez Guy Boulianne

(Merci à Zig)

Rappel :

PLANdémie – Les satanistes se paient notre tête

Lire aussi :

Vatican et satanisme : regardez ce que Bergoglio et sa clique ont fait de la crèche un an après leur Moloch