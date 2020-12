Guerre contre l’Homme

« Je suis tombée sur une vidéo qui m’a paru très juste. Il faut dire qu’en Russie, quand on commence à voir le fond du problème, on en a souvent une compréhension plus profonde qu’en occident, encore que le père Boboc ou Pierre Hillard soient tout aussi pénétrants, et comme par hasard, ils sont croyants l’un et l’autre. Ce qui ne veut pas dire, hélas, que tous les croyants soient lucides, malheureusement. Ce qui est intéressant, dans cette vidéo, c’est qu’après avoir analysé les causes et les effets économiques de l’opération Covid, ce philosophe en vient aux aspects idéologiques et même religieux ou plutôt antireligieux. C’est un aspect qui est généralement ignoré de tous ceux qui n’ont aucune idée d’une autre dimension possible. Or pour bien comprendre ce qui nous arrive, il faut avoir à l’esprit que les forces qui ont permis les totalitarismes du XX° siècle et leurs immenses massacres sont toujours à l’oeuvre, insatiables. Et que nous pouvons être victimes d’une autre expérience du type des précédentes, probablement pire, puisque d’envergure mondiale, et soutenue par des instruments d’oppression sans équivalents antérieurs. Je prie le ciel pour que les gens sortent enfin le nez de leur masque et sentent à quel point tout cela pue. La dernière expérience en date est beaucoup plus ambitieuse que les précédentes, quoique dans la même lignée.

Car ce qu’il faut bien comprendre est qu’il ne sert à rien d’opposer indéfiniment communisme, capitalisme et nazisme, toutes ces têtes ayant le même corps appelé progressisme matérialiste, initié au moment de la Renaissance par la rencontre entre le protestantisme anglo-saxon et la cabale, donnant naissance à un capitalisme financier conquérant et implacable, antichrétien et antimonarchique. Ce dragon a séduit tous les pays d’Europe, leur donnant un dynamisme sans précédent, et tous les peuples qui ne s’efforçaient pas d’entrer en compétition avec les nôtres sur cette mauvaise voie ont été condamnés à être colonisés à plus ou moins brève échéance, c’est comme ça d’ailleurs que la Russie a dû s’aligner, bien que ne partageant pas du tout cette mentalité, et malgré les excès des occidentalistes, qui ne voyaient que le succès matériel des étrangers, elle l’avait fait avec plus ou moins avec mesure et équilibre, conservant la ruralité et sa tradition, des codes sociaux hérités du moyen âge, et respectant les us, coutumes et religions des peuples, plus assimilés que véritablement conquis, qu’elle avait avalés dans son immense expansion. Cela, évidemment, jusqu’à l’injection du virus bolchevique en 1917.

Maintenant, le mouvement infernal dans lequel nous avons été jetés prend le caractère vertigineux d’un maelström. Et encore une fois, même si la Russie compte un certain nombre de créatures des ténèbres qui soutiennent la dictature d’un gouvernement mondial transhumaniste, ainsi que l’explique Valeri Averianov, si elle emboîte le pas du délire covidien, des masques et des confinements terroristes, c’est principalement par mimétisme envers un occident toujours perçu comme à la pointe du progrès et de la puissance. Dans un sens, elle emboite relativement, mais parce que c’est la Russie, qu’il y a des résistances,et en face des occidentalistes, tous les autres qui se méfient, tout cela donne l’impression d’être appliqué sans fanatisme, c’est pourquoi j’écris toujours qu’ils ont l’air de faire semblant.

Alexandre Douguine a lui aussi écrit un article remarquable, où il dit que Poutine passe son temps à ménager la chèvre et le chou, les souverainistes et les libéraux. Qu’il a fait beaucoup de bien, car il a tiré le pays du trou ou il était tombé et du complet asservissement qui le guettait, mais que maintenant, il n’allait pas plus loin.

Averianov remarque qu’entre l’Occident entièrement contrôlé par les mondialistes transhumanistes et les Chinois, la Russie est prise entre le marteau et l’enclume.

A ceux qui pensent que le transhumanisme est un délire complotiste, je répondrai que tous ces délires complotistes sont en train de devenir des réalités, et que si l’on prête l’oreille à ce que disent les promoteurs de cette idéologie qui sont dans la finance, la politique ou les médias, ils nous annoncent carrément et depuis longtemps le programme, que nous ne voulons pas entendre, parce que cela dépasse l’entendement du post-soixante-huitard et de sa progéniture, persuadés qu’on ne peut remettre en question les acquis des trente glorieuses et que reviendra obligatoirement le temps béni des barbecues à poil au bord des piscines en Provence.

Le transhumanisme est aussi réel que le communisme et le fascisme, et il est issu lui aussi du progressisme matérialiste, de l’esprit des « lumières », de la prise de pouvoir universelle d’une finance sans foi ni loi, ou pour faire simple, de diverses mafias.

Ce que développe Valéri Averianov, c’est que la troisième guerre mondiale actuellement en cours, se déroule entre une caste supranationale de gens richissimes, psychopathes et sociopathes, et le reste du monde, c’est-à-dire l’humanité, l’homme, ce n’est plus une guerre d’empires, ni une lutte des classes, c’est la lutte de gens qui ne sont plus humains, qui ne se veulent plus humains, mais surhumains, contre ceux qui ne sont pas de leur caste n’ont aucune importance, ne servent à rien, représentent une gêne et une menace par leur grand nombre, qu’il s’agit donc de restreindre drastiquement. Avant, il y a un siècle, ces gens-là envoyaient des pays et des empires les uns contre les autres, des classes les unes contre les autres, maintenant, le moment est venu de détruire la notion même de pays, d’empire, de peuple et de laisser survivre en quantité restreinte une biomasse dégénérée sous contrôle.

Pour obtenir cette biomasse, il faut casser toutes les appartenances affectives, culturelles, spirituelles ; supprimer la morale, supprimer les liens familiaux, les corporations, les communautés, la création artistique et bien entendu, les religions, et avant tout la religion chrétienne, à laquelle on substituera peut-être, en un premier temps, la « religion du futur » dont parlait le père Séraphim Rose, et dont nous voyons le pape et le patriarche Bartholomée épouser les perspectives avec enthousiasme, tandis que le patriarche Cyrille reste relativement discret sur la question, du moins à ma connaissance. Le meilleur moyen de casser toutes ces appartenances est de lancer par exemple sur l’Europe des vagues migratoires sans précédent en promouvant le métissage. De détruire et de réécrire notre histoire. De nous abrutir et de nous dégrader. De dénigrer les liens familiaux, de dresser les générations les unes contre les autres, d’arracher les enfants aux parents et de les endoctriner. Il faut créer une société de poissons de bancs absolument séparés les uns des autres, avec des sexes indéterminés, sans famille, sans enfants, sans parents, sans amis, sans patrie, et sans religion, bien évidemment, la religion, ça unit ; c’est même là l’étymologie du mot.

La Russie, dit Valeri Averianov, pourrait éviter de tomber dans ce piège et constituer une arche. « Et la Chine ? lui demande le journaliste, elle a un communisme réussi, elle reste finalement traditionnelle. »

Valéri Averianov ne tombe pas dans ce piège, au contraire, il fait valoir que la Chine a le genre de société dont le libéralisme occidental rêve pour tout le monde, contrôle absolu des individus, tyrannie sans précédent. Et que d’autre part, si elle a des traditions, elles nous sont tellement étrangères, à nous pays modelés par le christianisme, que nous avons l’impression d’avoir affaire à des extraterrestres. Et en effet, les Chinois font penser à des extraterrestres, et c’est précisément ce que le transhumanisme veut fabriquer : des extraterrestres. Malgré le dressage communiste, on ne peut pas dire que les Russes soient prêts à devenir des extraterrestres, et pour eux, la famille et la communauté restent des structures indispensables. Valeri Averianov rejoint ici Alexandre Douguine. La Russie a un rôle particulier à jouer, oui, elle pourrait devenir une arche. Si elle arrive à se débarrasser de certains puissants malfaiteurs, de fonctionnaires pourris de plus en plus arrogants, de journalistes vendus et russophobes, d’agents de l’étranger très actifs ; bref de tout ce qui, dans tous les pays, actuellement, représente les troupes qui font une guerre anthropologique à l’Homme, dans la dignité que ce mot a pu avoir au long de notre histoire.

Je ne pense pas que ces créatures des ténèbres arriveront à leurs fins, mais plus nous les laisserons agir par notre passivité, notre aveuglement, notre lâcheté, plus les torts qu’elles causeront, non seulement à l’humanité mais à la vie, seront grands et irréparables ».

Laurence Guillon, Chroniques de Pereslavl, le 23 décembre 2020

