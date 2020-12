Merveilleux et courageux Bernard Kouchner, qui garantit qu’« aucune vérification n’a été négligée », minimise les effets secondaires possibles du “vaccin” et assène l’argument choc : « Le pays de Pasteur se ridiculiserait s’il refusait la vaccination » ! On ignorait, pauvres de nous, que la peur du ridicule devait balayer la prudence et l’inquiétude légitimes en matière de santé… surtout quand il s’agit d’une fausse pandémie et que des traitements alternatifs éprouvés soignent très bien ce virus grippal fort peu mortel ! Qui ignore encore les dangers des vaccins ? Qui ne sait que Pfizer et Moderna n’ont pas travaillé sur un vaccin, mais sur une thérapie génique révolutionnaire dont les effets réels restent inconnus ? OD

Covid-19 : Bernard Kouchner assure qu’il se fera vacciner, « mais plus tard »

Dans les colonnes du Parisien samedi 26 décembre, l’ancien ministre de la Santé Bernard Kouchner a assuré qu’il comptait « bien entendu » se faire vacciner, « mais plus tard dès que je le pourrai. » « J’ai eu la maladie du Covid, que j’ai à peine ressentie, à part le fait que les odeurs disparaissaient.

Je porte des anticorps, mais pour combien de temps ? », s’est-il interrogé. Puis de lancer un message aux plus méfiants : « Nous ne connaissons pas non plus la durée de la protection offerte par le vaccin, c’est vrai, mais ce n’est pas une raison pour ne pas le faire ! Le pays de Pasteur se ridiculiserait s’il refusait la vaccination. »

« Aucune vérification n’a été négligée »

Bernard Kouchner ne cache pas sa confiance à l’égard de ce vaccin contre le Covid-19. « Oui, le processus de fabrication a été accéléré mais il est absolument complet. C’est un succès merveilleux de la science. Aucune vérification n’a été négligée. Chaque laboratoire a conduit des essais sur des milliers de personnes, et les résultats ont été davantage contrôlés qu’à l’habitude, par les laboratoires eux-mêmes d’abord, puis par l’agence européenne et les agences nationales du médicament. Aucun incident grave n’a été signalé sauf un cas bénin chez Pfizer. »

Puis de se réjouir du peu d’effets secondaires qu’il provoque : « Ce vaccin, pour l’instant, ne provoque que de quelques petites douleurs au niveau de l’injection. Rien d’anormal mais ne relâchons pas l’attention pour autant. »

