(cliquer ici pour voir l’émission)

On rappellera à cette dame, épidémiologiste de son état, et qui préconise aussi de « dépister massivement », les faits suivants :

1/ Les tests de dépistage ne dépistent rien du tout puisque faute de pouvoir isoler le virus, et à force de cycles d’amplification, ils sont faux à 80 ou 90%… Ils servent juste à gonfler artificiellement le nombre de “malades”… Quant aux tests salivaires, leur marge d’erreur est également énorme.

2/ Les vaccins n’en sont pas : ce sont des thérapies géniques totalement inédites, à ARN messager, dont on ne mesurera l’efficacité et les effets secondaires que dans de longs mois, voire des années. La poule aux oeufs d’or pour Big Pharma… DANGER !

3/ Les confinements/ fermetures sont destructeurs : de secteurs entiers de l’économie, de l’emploi, de la vie sociale, familiale, sportive, culturelle, et de la santé physique et mentale des Français. Il faut donc au contraire rouvrir ce qui a été abusivement fermé et interdit !

Et qu’on cesse enfin cette mascarade pour une grippe assez bénigne… alors même que nos politiciens criminels continuent de supprimer des lits dans les hôpitaux ! OD