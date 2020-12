« VACCINER – Un acte de charité… » (Stern Magazine)



« Ils ne veulent plus être soignés ou guéris, mais vaccinés. Ne sous-estimez pas la télé qui les convaincra tous ; ne sous-estimez pas la 5G qui leur révélera instantanément si vous êtes vaccinés ou non – dans la rue ou ailleurs. Le seul vaccin qui compterait : contre la lâcheté et la débilité humaine, car la sagesse antique est morte. Les non vaccinés, une fois minoritaires, seront persécutés puis exterminés par les gouvernements et les vaccinés qui, toujours plus cons, auront peur d’être infectés – même vaccinés. Pour le reste on revaccinera les crétins jusqu’à ce qu’ils crèvent. Ne comptez pas sur la logique, elle n’a jamais existé chez les humains – surtout modernes ; ne comptez pas sur la religion catholique, elle a toujours persécuté les hérétiques et donne déjà raison au bourreau mondialiste. Il est temps de pratiquer le chamanisme et de se muer en animal sauvage (espèce protégée), lecteur… »

Nicolas Bonnal, le 28 décembre 2020