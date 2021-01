Agnès Buzyn, recasée à l’OMS, devient ambassadrice de la fondation Bill Gates !

« Si on n’était pas début 2021, après une année 2020 surréaliste, on n’aurait pas cru ce titre de L’Opinion du 5 janvier, dans une rubrique au titre malheureux…

C’est pourtant vrai et c’est même pire : le quotidien néolibéral nous apprend que l’ex-ministre de la Santé, qui a démissionné opportunément avant l’ouragan Covid-19, que les complotistes soupçonnent d’avoir été produit dans le laboratoire P4 de Wuhan que les autorités sanitaires françaises connaissaient très bien (pour l’avoir inauguré) [1]], bref, celle qui a laissé le bébé au pauvre Véran va s’occuper des « affaires multilatérales » au sein du cabinet de Tedros Ghebreyesus, l’escroc éthiopien devenu, par la magie de la fondation Bill & Melinda Gates, le porte-parole du milliardaire américain proche de Jeffrey Epstein.

Voilà pour le tableau principal, qui donne à voir quelques noms de l’hyperclasse mondialiste, une caste qui n’abandonne jamais les siens. L’Opinion délaisse le côté sombre de l’affaire (Wuhan, P4 et compagnie) pour centrer son article sur l’incroyable générosité de la dame, qui a tout donné pour la France, ses malades et l’information. « Transparente et sincère », c’est ainsi qu’elle se présente :

Agnès n’est donc ni obscure ni menteuse. Qu’on se le dise.

Une pleine page lui est consacrée, montrant son infatigable combat contre le mal et pour les soignants. Elle qui aurait averti l’exécutif du danger de ce nouveau virus aura démissionné avant de pouvoir faire profiter les Français de ses immenses talents de guérisseuse.

Lancée dans la campagne LREM pour Paris, elle devra abandonner la lutte après avoir tout donné pour Benjamin Griveaux, et laisser Hidalgo, la femme de paille du lobby socialo-sioniste, regagner la première mairie de France.

On apprend en passant que c’est Agnès qui a fait nommer Jérôme Salomon au poste de directeur de la Santé, ce qui précise un peu plus l’organigramme de la santé publique française, cet axe Lévy-Buzyn-Hirsch-Salomon, ensuite ça descend de Véran en Lacombe en passant par Delfraissy, dont on n’a plus de nouvelles ».

