False flag au Capitole ?

« Enième False Flag. Le soulèvement expliqué aux moins nuls : « on soupçonne de plus en plus que la prise d’assaut du Capitole a été initiée par des provocateurs de gauche. Une photo a émergé de l’individu «Viking» qui a mené l’action d’assaut aujourd’hui. Cette même personne – portant la même tenue et une peinture faciale presque identique – aurait également été aperçue lors d’un rassemblement BLM plus tôt cette année…Étant donné que les gauchistes ont truqué tout le reste – les médias, la Big Tech, les élections, l’histoire des États-Unis, etc. – personne ne serait surpris s’ils truquaient également les événements au Capitole. » Twitter censure le Donald. Trump va partir sous les huées… »

( Natural News ) La prise d’assaut du Capitole américain aujourd’hui est maintenant lancée par les médias de gauche pour diaboliser les partisans de Trump en tant que terroristes violents. Pourtant, les mêmes médias ont décrit la violence Antifa / BLM comme «principalement pacifique», même lorsque ces acteurs de gauche lançaient des cocktails Molotov et brandissaient des lasers aveuglants contre les forces de l’ordre.

Aujourd’hui, on soupçonne de plus en plus que la prise d’assaut du Capitole ait été initiée par des provocateurs de gauche. Une photo a émergé de l’individu «Viking» qui a mené l’action d’assaut aujourd’hui (montré sur le côté droit de la photo ci-dessous). Cette même personne – portant la même tenue et une peinture faciale presque identique – aurait également été aperçue lors d’un rassemblement BLM plus tôt cette année.

