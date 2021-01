Ils détruisent nos libertés, notre économie et notre santé, ce sont des démons !

Ordo ab chaos… Le Plan se poursuit. OD

« Fin janvier nous serons sans doute confinés avec les écoles fermées » selon Axel Kahn.

Observant « la violence et la sauvagerie du rebond épidémique en Angleterre« , Axel Kahn est inquiet au sujet d’un variant britannique du Covid-19 qui « n’a pas besoin de visa pour arriver en France » et qu’il qualifie « d’extrêmement infectieux« . Alors que le généticien estime que « selon toute évidence, le variant va se répandre sur toute l’Europe continentale« , il craint un nouveau confinement « à la fin du mois avec la fermeture des écoles » et prévoit un « confinement extrêmement dur, à l’image du premier » .

Radio Classique, le 6 janvier 2020

Vaccination : pour Alain Minc il faut la rendre obligatoire pour les plus âgés

Alain Minc est tout d’abord revenu sur la crise sanitaire et économique. Sur la question des vaccins, le conseiller politique s’est indigné de la lenteur de la France : « Je ne comprends pas pourquoi la France est à 130 vaccinés quand l’Allemagne est à 78 000. C’est pire que de prendre au foot 7-0 à France-Allemagne, là c’est 14-0 ! ».

Il a aussi déclaré que le consentement pour la vaccination était « une aberration », ajoutant ne pas comprendre pourquoi « la vaccination contre la variole est obligatoire pour les nourrissons et qu’elle ne le serait pas pour les vieux contre le Covid ». Il explique ce phénomène par « une judiciarisation de la vie politique française ». Il a également précisé qu’il ne faut « pas donner du crédit aux obscurantistes » (sic).

Alain Minc, c’est ce type qui s’est toujours trompé sur tout (souvenez-vous, la « mondialisation heureuse ») mais qui continue à donner des leçons à la terre entière. Il en a le droit, il fait partie du club… Il est en mission ! OD

Radio Classique, le 31 décembre 2020

