Toute fière, elle exhibe son embryon de passeport vaccinal… Masquée bien sûr !

Vaccin + badge + masque… Et alors ? Nous sommes en guerre n’est-ce pas, et un bon soldat ne réfléchit pas. Va donc te faire vacciner petite, mais n’oublie pas pour autant les gestes barrières, la distanciation sociale et la muselière ! Alors elle s’exécute. Sans jeu de mots. OD

Rappels :

