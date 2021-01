Clio massacrée

« Rien n’est plus symptomatique de l’abêtissement général que le massacre de Clio (la déesse de l’histoire) par des responsables politico-médiatiques. L’amalgame d’événements de l’actualité avec des faits historiques qui n’ont strictement rien à voir, dans un but de propagande, a tendance à se banaliser. En quelques heures, trois amalgames imbéciles: M. Schwarzenegger, acteur, ancien gouverneur de la Californie, compare l’intrusion de militants trumpistes dans le Capitole qui a fait un mort (parmi les manifestants) avec la « Nuit de cristal », le 8 novembre 1938, en Allemagne, les centaines de milliers de Juifs massacrés, lynchés, humiliés, assassinés, leurs boutiques dévastées et pillées, les premiers déportés en camp de concentration par les nazis. Ces propos stupides sont accueillis par les médias occidentaux, globalement, dans une béatitude générale. Puis, Mme Hidalgo compare la campagne de vaccination du gouvernement en France avec le débarquement du 6 juin 1944. Franchement, quel rapport ? Et toujours personne, personne nulle part, pour relever le caractère incongru d’une telle comparaison. Le pape François parle de « négationnisme » à propos des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner contre le covid19. Le mot négationniste s’applique en général aux bandits qui nient la Shoah et l’extermination de six millions de Juifs par l’Allemagne nazie. A-t-on bien entendu ? Toutes ces hautes célébrités devraient au moins jeter un coup d’œil dans un manuel d’histoire de classe de sixième, avant de proférer de telles sottises. A force de récupérer en les triturant les tragédies de l’histoire, elles les banalisent et les poussent inexorablement vers la trappe du scepticisme et de l’oubli. Quant à l’apathie générale, face à la banalisation de l’idiotie, est est bien le signe le plus patent, le plus dramatique, de la crétinisation générale.

Ajout : ce matin, je ne sais plus quel autre abruti réagit aux propos de Mme Hidalgo en comparant cette fois, la gestion de vélib au débarquement. Foutez la paix au débarquement du 6 juin 1944 et apprenez votre histoire ! (Ou allez faire un tour au cimetière américain d’Omaha Beach !) »

Maxime Tandonnet, le 11 janvier 2021



Lire aussi :

« J’ai volé trop loin dans l’avenir » (via N. Bonnal)