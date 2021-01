Au Mexique, un cardinal dénonce le complot mondialiste

Selon Mgr. Juan Sandoval Íñiguez, le Coronavirus est une machination de la maçonnerie mondialiste pour imposer un régime dictatorial planétaire.

Facebook a censuré une vidéo du cardinal Juan Sandoval Íñiguez, archevêque émérite de Guadalajara, pour avoir suggéré que les dirigeants mondialistes exploitent la « Corona-hystérie » pour instaurer une gouvernance mondiale.

Dans la vidéo de neuf minutes et demie du 12 janvier 2020, intitulée « Intrigue d’un nouvel ordre mondial », le cardinal commence par dire :

« Chers amis, cela va durer longtemps. Cette pandémie ne se terminera pas dans un mois ou deux mois, peut-être pas cette année, peut-être pas dans trois, quatre, cinq, six ans. C’est ce que veulent ces hommes. Ce sera un long parcours.

C’est une situation difficile, très difficile… On n’a jamais vu ça dans l’histoire humaine…

Bill Gates est un prophète et prédit l’avenir, a poursuivi ironiquement le cardinal, et non seulement il a prédit la venue du coronavirus, mais a également mis en garde contre une éventuelle future pandémie de variole. »

Pendant la pandémie, le cardinal Sandoval a critiqué la fermeture des entreprises et des services comme des mesures disproportionnées pour freiner la propagation du virus.

« Ce qu’ils recherchent, c’est un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial », affirme le cardinal dans la vidéo.

« Ils veulent un gouvernement mondial unique, une armée unique, une monnaie unique, une économie unique et aussi une seule religion – ce ne sera certainement pas la religion chrétienne », a-t-il déclaré. « Ce sera la religion de la Terre Mère, au nom de l’humanité et de la fraternité universelle.

À cette fin, les pandémies servent à affaiblir les nations ; elles les appauvrissent et les endettent, ce qui fait chuter leurs économies…

Ils affaiblissent également l’éducation, en fermant les écoles et en les remplaçant par l’enseignement à distance…

Ces pandémies entravent également la pratique religieuse, comme nous l’avons vu l’année dernière…

Ils ferment les églises, réduisent le nombre de personnes qui peuvent adorer.

Mais surtout, ils créent de la peur, une peur terrible parmi le peuple », a déclaré Sandoval.

Bouddhanar, le 17 janvier 2021

D’après des extraits d’un article de Breitbart :

https://www.breitbart.com/health/2021/01/16/facebook-censors-mexican-cardinal-denouncing-new-world-order/