Quand le Pape fait la pub du vaccin de Pfizer. Le jugement sans appel de Mgr Vigano

Le « coin vaccin » installé au Vatican

Il y a quelques jours, Canale 5 a diffusé une interview de Jorge Mario Bergoglio dans le rôle inhabituel de sponsor de sociétés pharmaceutiques. On l’avait vu en politicien, syndicaliste, promoteur de l’immigration sauvage, partisan de l’accueil des immigrés clandestins, philanthrope : toutes ces métamorphoses ont fait émerger, avec la capacité d’abstraction totale de son rôle institutionnel, la nature multiforme de l’Argentin, que nous découvrons aujourd’hui en promoter d’entreprises pharmaceutiques, défenseur convaincu des vaccins et partisan zélé de ceux qui depuis un an utilisent le Covid comme moyen de contrôle des masses, pour imposer le Great Reset voulu par le Forum économique mondial.

Que le vaccin ne donne aucune garantie d’efficacité, mais qu’il puisse par contre induire de graves effets secondaires ; que dans certains cas, il est produit à partir de cellules foetales avortées, et est donc absolument incompatible avec la morale catholique ; que les traitements à base de plasma hyperimmune ou les protocoles alternatifs soient boycottés malgré l’évidence de leur validité, cela importe peu au nouvel « expert » qui, à partir du néant de son expertise médicale, en vient à recommander la vaccination aux fidèles, tout en imposant aux citoyens du Vatican, avec une autorité souveraine, de subir le traitement douteux au nom d’un « devoir éthique » non spécifié. La sombre salle Paul VI a été choisie de manière emblématique comme temple pour célébrer ce nouveau rite de santé, officié par les ministres du culte de Covid pour assurer non pas le salut des âmes, mais la promesse illusoire de la santé du corps.

Il est déconcertant de constater qu’après avoir démoli sans scrupule un certain nombre de vérités catholiques au nom du dialogue avec les hérétiques et les idolâtres, le seul dogme auquel Bergoglio n’est pas prêt à renoncer est précisément celui de la vaccination obligatoire – notez bien : dogme défini par lui unilatéralement sans aucune procédure synodale! – dogme devant lequel on pourrait attendre un minimum de prudence sinon dictée par la cohérence morale, au moins par un scrupule utilitaire. Parce que tôt ou tard, quand on verra les effets du vaccin sur la population, quand on commencera à compter les morts et le nombre de personnes qui resteront paralysées à vie à cause d’un médicament encore en test, quelqu’un pourra demander des comptes à ceux qui étaient des partisans convaincus de ce vaccin [mais on ne comptera probablement pas ces morts-là, ils seront noyés dans la masse des « morts du covid », ndt]. Il sera alors naturel de dresser une liste dans laquelle, aux « experts » autoproclamés, virologues et immunologistes en conflit d’intérêts, experts en mouches à la solde des Big Pharma, vétérinaires avec velléités scientifiques, journalistes et chroniqueurs financés par le gouvernement, acteurs et chanteurs en disgrâce, on ajoutera aussi Bergoglio comme testimonial d’exception et les prélats de sa suite, qui, en vertu de l’autorité qu’on leur a reconnue, ont convaincu des sujets peu méfiants de se prêter à l’inoculation du prétendu vaccin. Et si aujourd’hui le manque d’expertise spécifique ne semble pas être un argument suffisant pour les inciter au moins à un sage silence, dans quelle mesure les « je ne savais pas », « je ne pouvais pas imaginer », « ce n’était pas mon domaine de connaissance » seront-ils jugés comme circonstances aggravantes, à juste titre. Stultum est dicere putabam [il est stupide de dire « je pensais »].

Certes, dans l’Église bergolienne, on peut légitimer le concubinage avec Amoris laetitia, au point qu’ « Avvenire » parle aujourd’hui d’ « homoparentalité » avec la désinvolture d’un fascicule de propagande gender; on peut célébrer dans l’église Saint-Pierre un rite idolâtre à la Terre-Mère pour faire un clin d’œil à l’environnementalisme malthusien ; on peut changer la matière du sacrement de l’Ordre en conférant des ministères aux femmes ; On peut déclarer la peine de mort immorale, mais garder le silence sur l’avortement ; on peut administrer la Communion aux pécheurs publics mais la refuser à ceux qui souhaitent la recevoir sur la langue afin de ne pas commettre de sacrilège ; on peut – comme c’est le cas actuellement en Irlande – interdire aux écoliers catholiques d’entrer en classe s’ils ne sont pas vaccinés. Pourtant, ces falsifications flagrantes de la doctrine catholique – en parfaite continuité idéologique avec la révolution conciliaire – s’accompagnent de la profession de foi granitique et inébranlable dans une « science » qui confine à l’ésotérisme et à la superstition. D’ailleurs, quand on cesse de croire en Dieu, on peut croire en n’importe quoi.

Lire la suite sur Benoît et Moi