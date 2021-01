Ces gestes-barrières qui arrêtent tous les virus, sauf celui du Covid (et “variants”)

Le Couillonavirus se porte bien ! Il a fait place nette… OD

C’est annoncé sur France-Info aujourd’hui : les gestes barrières, insuffisants pour freiner le virus du Covid, ont stoppé net le virus de la grippe, de la bronchiolite, de la gastro :

“Grippe, bronchiolite, gastro : les médecins face à un automne-hiver “inédit”, quasi indemne des maladies habituelles : Praticiens hospitaliers et médecins de ville sont unanimes : les gestes barrières ont fait drastiquement chuter les infections par les virus qui circulent habituellement en cette saison.”, titre France-Info ce 4 janvier.

Ils publient une courbe hallucinante, produite par Santé Publique France, sur les contaminations de grippe qui restent à un niveau jamais vu, proche du plancher absolu :

Nombre hebdomadaire de prélèvements positifs pour la grippe en France métropolitaine, entre 2017 et 2021. (Source : Santé Publique France).

Santé Publique France a déclaré dans son dernier bulletin épidémiologique qu’il n’y a « pas de circulation active des virus grippaux », contrairement aux autres années.

La grippe saisonnière n’est pourtant pas moins contagieuse que le Covid

Comment est-ce possible ? Pourquoi les masques, la distance sociale, les lavages de mains arrêtent-ils la grippe, et pas le Covid ?

La grippe est-elle moins contagieuse ?

Non.

Grippe et Covid-19 sont sensiblement aussi contagieux. Selon l’OMS, les deux maladies ont un taux de contagiosité entre 1,4 et 2,5 ; ce qui signifie que chaque personne malade va infecter en moyenne entre 1,4 et 2,5 nouvelles personnes.

C’est la vaccination alors ? Elle aurait atteint un niveau si élevé dans la population que le virus ne circulerait plus ? En partie. Mais on observe le même phénomène pour la bronchiolite :

La bronchiolite a disparu !

“Concernant la bronchiolite, cette maladie respiratoire qui touche les enfants de moins de 2 ans, la situation est encore plus spectaculaire”, explique France-Info.

« En pédiatrie, ce qu’on vit n’a rien à voir avec les hivers précédents : c’est complètement inédit« , affirme Isabelle Claudet, chef des urgences pédiatriques du CHU de Toulouse (Haute-Garonne). « Actuellement, on a en moyenne entre 0 et 4 cas par jour, alors qu’on en a d’habitude entre 10 et 30. Ça fait vingt-cinq ans que je suis là et je n’ai jamais vu ça« .

Même constat pour Elise Launay, pédiatre et infectiologue au CHU de Nantes (Loire-Atlantique), qui témoigne que chaque année en cette période “des bébés partent tous les jours en réanimation”. Cette année, il n’y en a pas, ce qui est autant de place libérée en réanimation pour les autres maladies.

Quant aux gastro-entérites, elles sont cette année très rares, avec une forte baisse des prescriptions d’antibiotiques.

Extrait de « Covid : ma boule de cristal personnelle fait un burn-out »

Jean-Marc Dupuis, Santé Nature Innovation, le 6 janvier 2021