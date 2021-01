Martine Wonner dénonce une dictature sanitaire fondée sur des tests PCR « qui ne valent rien »

On le sait depuis longtemps mais il faut le dire et le répéter inlassablement, car de trop nombreux Français l’ignorent encore ! OD

(Martine Wonner, 21 janvier 2021)

« J’aimerais qu’on mette en phase, réellement, ces mesures disproportionnées qui nous sont proposées une fois de plus, cette prorogation de l’état d’urgence, face à la réalité sanitaire. J’ai entendu tout à l’heure à nouveau des chiffres : 25 000, 26 000 contaminés hier. De quoi parlons-nous ? Nous parlons toujours et encore, malheureusement depuis plus d’un an, de tests. Nous ne parlons pas de patients, nous ne parlons pas de malades, nous parlons de tests positifs ! Ce test positif, toujours et encore, le fameux PCR, dont on sait scientifiquement que c’est un test qui ne vaut rien en matière de diagnostic de maladie. Que c’est un test qui a été créé pour faire de la recherche et à aucun moment pour être utilisé en épidémiologie collective !

Peut-on enfin, et j’aimerais – plutôt que le rapporteur général et le ministre ici présents se fassent des clins d’œil, parce qu’ils trouvent complètement aberrants mes propos -, j’aimerais qu’ils soient attentifs réellement à ce qui se passe. J’ai pris les chiffres de taux d’incidence alsaciens. En écoutant mon collègue Olivier Becht tout à l’heure, j’avais l’impression qu’en Alsace on avait dû faire des charniers humains pour enterrer les morts… Soyons raisonnables, soyons raisonnables !

Nous avons un taux d’incidence aujourd’hui qui est plus bas que la moyenne… Ça évolue entre 150 et 250 pour 100.000… De quoi parlons-nous ? Encore et toujours de tests et pas de patients. Aujourd’hui les capacités d’hospitalisation sont remplies au tiers à peine. »

« Nous précipitons notre pays vers une catastrophe économique… et des conséquences immédiates sur la santé, notamment psychique… L’âge moyen des décès du Covid est de 84 ans mais je peux vous dire aujourd’hui que ce sont de jeunes adultes qui se suicident en France. »

Rappels :

