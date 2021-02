Les guignols de Cnews reprochent à Philippot de ne pas porter le masque en manif’… alors qu’ils n’en mettent pas en studio !

« La France est devenue un asile psychiatrique à ciel ouvert ; il va falloir “camisoler” tout le monde au plus vite ! On peut donc voir en 2021 des journalistes et des chroniqueurs reprocher à un homme politique d’avoir participé sans masque à une manifestation en extérieur, alors qu’eux-mêmes ne portent pas de masques depuis des mois dans un lieu clos où sont réunies continuellement une bonne vingtaine de personnes pour assurer la diffusion de leur propagande quotidienne ! »

Florian Philippot, Président du parti Les Patriotes : « Il faut arrêter avec ce masque débile à l’extérieur, brûlez-les vos trucs, ça ne sert à rien » pic.twitter.com/bJ2yoPqdnt — CNEWS (@CNEWS) January 31, 2021

Source : LLP, le 2 février 2021

Rappels :

