EHPAD : “On nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents”

Ce reportage a choqué beaucoup de Français. A voir ou revoir pour bien comprendre ce qui se passe dans les EHPAD au nom du coronavirus.

– « Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués, de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s’en sortir. Quand une personne âgée n’est pas hospitalisée et qu’ensuite, ce qu’on lui propose, c’est une sédation dès l’instant qu’elle va présenter une détresse respiratoire… ma première réaction ça a été : on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents. »



– « On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j’appelle ça l’euthanasie. Qu’on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite, c’est insupportable. »

Propos recueillis des infirmières.

– « J’ai l’impression que ma mère est partie comme un chien et qu’on nous vole son enterrement. »

– « Comment être sûre que c’est bien ma mère qui sera dans le cercueil ? Le fait qu’elle soit déclarée morte de la Covid nous vole son enterrement. Or je suis certaine qu’elle n’est pas morte de la Covid. »

– « Admise pour un cancer généralisé contre lequel elle luttait depuis 5 ans, la septuagénaire a contracté la Covid lors de son séjour, sous une forme asymptomatique. Elle a pourtant été déclarée décédée du coronavirus. »

Propos recueillis des enfants des victimes par Var Matin.

Médias-Presse-Info, le 3 février 2021

(« Pièces à conviction », diffusé sur France 3 le mercredi 18 novembre 2020)

Rappels :

