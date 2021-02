Sous la ligne de flottaison

« Italie comme transport aérien, même combat.

En Italie, les restaurants sont autorisés à rouvrir, mais le pigeon client, fait furieusement défaut.

« C’est une fausse ouverture, c’est comme si on était fermé »

» Il n’y a personne, et donc pas de recette. Nous perdons de l’argent » affirme Mauro Pizzuti.

« Le centre historique de Rome est complètement désert alors qu’on a besoin du tourisme. Vous pouvez voir par vous même ».

L’économie mondialisée, c’est le transport, notamment aérien pour les veaux. Plus transports, plus de veaux, reste à Rome la clientèle locale -et encore- soit, 10 %. Mais les gouvernements qui « aident », pendant les épidémies, n’aident pas pour les chutes de clientèle en dehors…

Certains lieux, comme la Polynésie, visiblement, vont retourner à l’économie de la noix de coco.

La récession en France (- 8.3 %, plus un déficit public passé à + de 10 %), fera figure de broutille. Aux USA, la dette progresse 5 fois plus vite que le pib -truqué-.

Le Kremlin fait visiblement de la provocation, avec sa connerie de vaccin (classique, qui plus est !), efficace semble t’il à plus de 90 %, et sans effets secondaires. Comme en occident, après qu’on ait vidé les morts incompatibles avec la propagande.

Pour North stream II, visiblement, Berlin pratique la solidarité européenne, comme d’habitude ; ils font ce qu’ils veulent, ce qui dans ce cas semble particulièrement judicieux, y compris pour les français.

Désarmement de la population et ministère de la vérité sont au programme aux USA. Classique d’un gouvernement en effondrement qui ne veut plus affronter la vérité ».

Patrick Reymond, La Chute-Chronique de l’effondrement, le 3 février 2021

Rappel :

