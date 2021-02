Nouvel ordre mondial. La Suède et le Danemark lancent les passeports vaccinaux

Répugnant. Seuls un boycott et une désobéissance civile MASSIFS pourront arrêter cette tyrannie pseudo-sanitaire programmée, qui vise in fine à nous réduire à l’état d’esclaves post-humains (quand nous ne serons pas déjà morts). OD

Deux pays membres de l’Union Européenne acceptent la mise en place d’un passeport vaccinal. La mesure sera appliquée dans plusieurs mois.

La Suède a annoncé qu’elle allait commencer à développer des certificats de vaccins numériques, à utiliser pour les voyages et potentiellement plus, à la suite d’une initiative similaire du Danemark un jour plus tôt. Cela lance les premiers pas officiels vers le passeport vaccinal.

Les deux pays nordiques ont précisé que ces certificats seraient destinés aux voyages à l’étranger mais qu’ils pourraient aussi servir à accéder à des événements culturels ou sportifs et aussi dans le cas danois à des restaurants. « Avec un certificat de vaccination numérique, il sera rapide et facile de prouver une vaccination complète », a défendu le ministre suédois du Numérique, Anders Ygeman.

Le gouvernement suédois a déclaré qu’il espérait disposer de l’infrastructure nécessaire pour émettre des certificats numériques en chargeant trois autorités d’établir un certificat de vaccination en ligne qui devrait être mis en place d’ici le 1er juin 2021. Un tel certificat peut être exigé à l’entrée dans certains pays ou pour assister à des événements culturels et sportifs, par exemple.

« Un certificat de vaccination en ligne sera un moyen rapide et facile de confirmer la vaccination », a déclaré le ministre de l’Énergie et du Développement numérique, Anders Ygeman, dans un communiqué de presse.

Le Danemark, qui a annoncé son programme de « passeport corona », compte dans une première étape publier un registre en ligne pour vérifier le statut vaccinal d’un individu. Selon le gouvernement, après la création de ce registre prévu d’ici la fin février, une solution technique plus poussée doit être mise en place « d’ici trois à quatre mois ».

Le Danemark prendra sa décision finale sur les usages précis du passeport après de nouvelles études sur la contagiosité des personnes vaccinées mais celui-ci doit « contribuer à une réouverture progressive et saine du Danemark », selon Copenhague.

Les deux pays ont précisé qu’ils veilleraient à rendre ces certificats compatibles avec les projets internationaux discutés au sein de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’UE. Ces dernières ont plébiscité l’idée de tels certificats mais la jugent trop rapide pour qu’ils ouvrent des droits, comme celui de voyager sans contrôle, car le niveau de contagiosité même après vaccin reste incertaine.

Six Français sur dix se disent favorables au passeport vaccinal, selon un récent sondage, qu'il s'agisse de voyager à l'étranger ou de visiter des personnes vulnérables dans les Ehpad et les hôpitaux. Un peu plus de la moitié des Français envisage même cette piste pour accéder aux transports en commun.

