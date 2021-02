(merci à Dayanand)

« Je n’ai toujours pas compris ce qui se passe, j’ai juste cherché à comprendre. Ceci n’est pas un complot mais peut-être bien l’utilisation d’une crise sanitaire pour imposer un monde virtuel, technologique, hygiéniste ».

Quel dommage… montrer pendant plus d’une heure, avec beaucoup de talent et de savoir-faire, que tout ce cirque du Covid n’est fondé que sur le mensonge, la manipulation et une peur cultivée à dessein par les médias officiels, en osmose totale avec les politiques et Big Pharma… pour conclure finalement qu’il ne peut s’agir là d’un complot, tout au plus de l’exploitation politicienne d’une “crise sanitaire” !

Mais quelle crise sanitaire ? Puisque tout est bidonné, des chiffres des décès jusqu’aux vagues épidémiques, en passant par les tests PCR et l’efficacité des “vaccins” ! Liste non exhaustive bien sûr…

Les raisons profondes de cette Plandémie ne sont malheureusement qu’effleurées. On reste sur sa faim et peut-être même un peu plus…

Surtout quand on entend que Robert Kennedy serait un “démagogue” anti-vaccins… OD

