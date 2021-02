L’apprenti conseiller et la casserole de lait sur le feu

Ce pourrait être le titre d’une fable de La Fontaine. Avec la morale suivante : « Mousse ou pas mousse, à la fin vous serez quand même arnaqués ». OD

Fraîchement nommé au sein du Conseil scientifique en compagnie de trois autres professionnels de la santé, Olivier Guérin, chef du pôle de gérontologie du CHU de Nice (Alpes-Maritimes), a déjà commenté à travailler. Sur BFMTV ce mercredi soir, celui qui est également président de la Société française de gériatrie a souligné que « le niveau des mesures actuelles semble tenir » bien qu’il soit primordial selon lui que « l’évolution soit suivie au jour le jour. »

« Mon sentiment c’est qu’en ce moment on est avec la casserole de lait sur le feu, juste à un moment où on ne sait pas où on ne sait pas si ça va mousser ou déborder. À quelques degrés de plus ou de moins, ça va déborder ou le niveau va baisser », explique-t-il.

Un risque de « débordement » rapide

Pour autant, toujours selon Olivier Guérin, la situation pourrait basculer très rapidement.

« Le niveau des mesures actuelles semble tenir mais il ne faut pas grand chose, un ou deux degrés de plus, par exemple avec une pénétrance plus forte (du virus), avec une augmentation de la proportion du variant anglais et de sa contagiosité, pour que ça mousse et ça déborde. Et quand ça mousse, ça mousse très vite et ça déborde très vite », prévient-il.