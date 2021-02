Les adeptes du communisme font ce qu’ils savent faire : mentir et cacher la vérité

En France, on refuse le vaccin en masse, contrairement au message d’ambiance. «Sans pour autant nier l’existence de la circulation d’un virus grippal, il est clair qu’il n’y a pas de pandémie. Si pandémie il y avait, les morgues et les crématoriums seraient combles. Ce qui n’est pas le cas. » «Malgré un matraquage médiatico-politique très oppressif — ou peut-être à cause de ce matraquage médiatico-politique — de plus en plus de Français s’interrogent sur le déroulé des événements.» (Nice-Provence voir)

Si cette réaction d’opposition des Français se manifeste à l’égard des vaccins, il n’y a rien contre les confinements et le génocide planifié des secteurs et des emplois qui ne sont pas intégrés dans le projet du Nouveau Monde Vert des sociopathes de Davos et de leurs émules dans les partis politiques de France.

Voici ce qui se passe en Espagne… On ne nous en parle pas…

L.I.E.S.I., le 18 février 2021

