Vaccination en Israël : “c’est une deuxième Shoah”

Avant d’appeler le GIGN, les forces spéciales, les commandos de la Dilcrah et de me foutre au trou pour le restant de mes jours… cette expression “deuxième Shoah” est utilisée par Haim Yativ et le docteur Seligmann, un ingénieur et un biologiste de nationalité israélienne (franco-israélien et israélo-luxembourgeois respectivement) pour qualifier la campagne de vaccination massive couillonavirale menée en Israël, depuis le 19 décembre 2020.

Dans leur interview, à la 48ème minute, verbatim :

C’est de l’expérimentation sur le peuple israélien, sur le peuple juif.

C’est une deuxième shoah. Et je pèse mes mots.

Leur étude est renversante. Voici leurs conclusions :

Nous déclarons que les vaccinations ont causé plus de décès que le coronavirus n’en aurait pendant la même période. Nous concluons que les vaccins Pfizer, pour les personnes âgées, ont tué au cours de la période de vaccination de 5 semaines environ 40 fois plus de personnes que la maladie elle-même en aurait tué, et environ 260 fois plus de personnes que la maladie parmi les plus jeunes.

Ils démontrent au passage le bidonnage… des données officielles (un grand classique depuis 1 an, dans tous les pays).

Rappelons qu’Israël et la société Pfizer ont signé un deal… faustien : mes doses de vaccin contre tes données (ta population entière… les cobayes).

France Soir a publié un article et a donc mené une interview de 1 heure.

Nous avons déjà eu des débats enflammés ici au sujet de cette campagne en Israël et je déplorais l’absence de réaction.

Cela fait du bien de voir que des Israéliens réagissent enfin et s’opposent bille en tête à la folie totalitaire des autorités.

Bravo !

Les élections fin mars seront cruciales.

Covidémence.com, le 19 février 2021

