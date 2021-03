En manque de “cas”, le gouvernement lance une nouvelle campagne de dépistage massif

En effet, les Français fatigués des mesures restrictives, se réunissent comme ils peuvent dans les jardins, parcs et lieux en plein air pour profiter d’un moment de convivialité et retrouver un semblant de vie normale.

Pour essayer d’attaquer cette liberté que les Français s’accordent encore, le gouvernement lance une campagne de dépistage massif ce week-end. L’objectif semble clair : s’appuyer une fois de plus sur la hausse artificielle du nombre de cas positifs induite par cette campagne de test. La suite, déjà éprouvée, sera d’amalgamer cas Covid à malade du Covid pour insister sur la politique de terreur, la campagne de vaccination et légitimer la suppression des libertés individuelles.

Covid-19: le gouvernement va appeler à un dépistage massif ce week-end sur l'ensemble du territoire pic.twitter.com/v5DAy0Yk0N — BFMTV (@BFMTV) March 4, 2021

Le gouvernement veut inciter les Français à aller se faire tester massivement ce week-end, les 6 et 7 mars, selon une information de BFMTV.

« Le cabinet du Premier ministre et la direction générale de la Santé ont déjà pris contact avec le syndicat des biologistes pour discuter de cette mesure. Les Agences régionales de Santé demanderont en effet aux laboratoires d’ouvrir le plus largement possible, des centres de dépistage mobiles devraient également être organisés. »

Le Média en 4-4-2, le 5 mars 2021

