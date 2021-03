Une bonne nouvelle au Texas

Greg Abbott ne conteste pas encore les vertus des “vaccins” anti-Covid… Mais ne faisons pas la fine bouche ! OD

Le gouverneur du Texas a pris une décision courageuse : il a décidé de mettre fin au port du masque à l’échelle de son Etat et a permis à toutes les entreprises de l’Etat de rouvrir complètement.

«Avec les progrès médicaux des vaccins et des médicaments thérapeutiques à base d’anticorps, le Texas dispose désormais des outils nécessaires pour protéger les Texans du virus. Nous devons maintenant faire plus pour restaurer les moyens de subsistance et la normalité des Texans en ouvrant le Texas à 100%», a déclaré le gouverneur Greg Abbott lors d’un discours à la chambre de commerce de Lubbock.

Le républicain Abbott avait signé une ordonnance en juillet 2020 exigeant le port de masques dans les espaces publics de la plupart des comtés, à quelques exceptions près, y compris pour les moins de 10 ans.

Le Texas est l’un des Etats les plus peuplés d’Amérique, avec près de 29 millions d’habitants.

«Aujourd’hui, les hospitalisations sont les plus faibles depuis quatre mois. Le nombre de cas de COVID actifs est le plus bas depuis novembre et est inférieur à la moitié de ce qu’il était il y a à peine un mois. Cela signifie que beaucoup plus de Texans se remettent du COVID que de le contracter. De plus, c’est aujourd’hui le taux de positivité le plus bas que nous ayons eu en quatre mois», a-t-il déclaré.

Le Texas est l’un des nombreux Etats qui assouplissent les restrictions alors que le nombre de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès diminue à travers le pays.

Mais le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a continué à répandre la peur en ajoutant ce que nous savons tous. Après le méchant covid-19 viennent les mutants ou variants et… l’on repart pour un tour. «Ces variantes constituent une menace très réelle pour notre peuple. Ce n’est pas le moment d’assouplir les mesures de protection qui peuvent arrêter la propagation du COVID-19 dans nos communautés», a-t-elle déclaré. (Source: Epoch Times)

A suivre ces scientifiques inhumains et qui sont aux ordres des politiques, ce ne sera jamais le moment de relâcher la tyrannie qui s’exerce dans un but bien précis : détruire l’économie occidentale pour introduire le Nouvel Ordre Mondial en faveur des communistes chinois.

L.I.E.S.I., le 3 mars 2021



