Macron : « Le maître du temps, c’est le virus »

Elle est trop belle celle-là. N’oubliez pas : Aujourd’hui, sur cette terre, tout est suspendu au « caractère imprévisible du virus », à sa « dureté ». Une dureté qu’on fait naturellement évoluer au gré des besoins de l’agenda mondialiste : plus ou moins de “cas”, plus ou moins de “réas”, plus ou moins de “transferts”… OD

(Montauban, 15 mars 2021)

