Le passeport vaccinal repeint en vert

Quand un problème devient trop encombrant, on le repeint en vert.

C’est le greenwashing.

Applicable aux couches culottes, aux voitures, aux taxes, et bien entendu aux politiciens.

[ainsi qu’aux banksters : cf. Lagarde promet de repeindre en vert la BCE, OD]

Les rouges en Europe étaient historiquement épuisés. Zou. Un coup de peinture verte (voire vert de gris…) et ils ont été recyclés.

Le passeport vaccinal commence à sentir un peu le roussi et le dossier est très urgent (lire ici) ? Alors on le rebaptise :

Les Israéliens ont fait la même chose en lançant leur “badge vert “.

Au départ, ils avaient hésité avec le jaune… mais quelqu’un au fond de la salle de réunion a dit que ce ne serait pas très convenable…

Les goûts et les couleurs, comme on dit…

Alors allons-y pour le vert !

C’est printanier. C’est primesautier. C’est le penser printemps appliqué à la saloperie mentale.

La nature de ce document a également changé. De purement vaccinal, on a noyé le poisson en y ajoutant “guéri” et “test négatif”.

Cela facilitera l’acceptation du dispositif par le cheptel.

Le commissaire européen Thierry Breton donne d’autres détails.

« Il sera soit sous forme électronique, soit papier », pour respecter ceux qui n’ont « pas envie de mettre ça sur leur smartphone, et c’est leur droit », a affirmé le commissaire. Doté d’un code QR, gratuit, il sera dans la langue de chaque pays et traduit en anglais, et il « sera valable dans tous les pays de l’Union européenne », a-t-il détaillé.

« On travaille pour que ce soit fait avant juin », a précisé Thierry Breton, estimant qu’il était « primordial qu’on fasse tout pour préserver la saison touristique ». (source 20 Minutes)