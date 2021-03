Louis Fouché/ AstraZeneca : « Ne risquez pas votre vie avec un produit qui est mauvais »

Ses contradicteurs, en particulier le Dr Cohen, sont hystériques… à croire qu’ils sont en fait les « VRP d’AstraZeneca » comme le souligne le Dr Fouché. Même Morandini s’en émeut ! Ce “vaccin” est de toute évidence mauvais et dangereux. Les gens doivent pouvoir choisir, disposer d’« une information claire, loyale et appropriée » afin de donner ou non leur consentement libre et éclairé sur une décision vitale, au premier sens du terme. Et qu’on arrête de tout miser sur ladite “vaccination”, qui n’est pas une « baguette magique »… OD



(Jeanmarcmorandini.com, 16 mars 2021)

Rappel :

