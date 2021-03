En présentant les nouvelles mesures de répression découlant d’une « forme de troisième vague » comme « pragmatiques », Castex a tenté d’amadouer des Français de plus en plus fatigués par tout ce cirque…

Il n’en reste pas moins que le travail de démolition contrôlée de l’économie et d’instauration d’une bio-dictature se poursuit implacablement, accompagné de cet intolérable chantage à la “vaccination”, fausse promesse et perpétuelle carotte agitée sous notre nez : « Laissez-vous piquer gentiment et toutes ces brimades seront levées, vous pourrez retrouver une vie normale »… OD

Covid-19 : 16 départements reconfinés pour un mois

Plusieurs départements français vont renouer avec le confinement -dans une version assouplie-, pour les quatre prochaines semaines.

Face à la nette accélération de l’épidémie, le gouvernement va imposer de nouvelles mesures de freinage dans 16 départements, a annoncé jeudi 18 mars le Premier ministre Jean Castex.

Les départements concernés sont ceux de l’Ile-de-France, des Hauts-de-France, la Seine-Maritime, l’Eure et les Alpes-Maritimes. Les sorties hors du domicile y seront limitées à 10 km autour de chez soi, avec attestation.

« Il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s’aérer ou faire du sport, en journée, sans aucune limitation de durée mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 kilomètres autour de chez soi« , a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse. « Pour les habitants des territoires concernés, les déplacements inter-régionaux seront par ailleurs interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les magasins et rayons dits non-essentiels devront également fermer. Les librairies ne sont pas concernées par cette mesure. « Pour ralentir l’épidémie, il faut réduire (…) les occasions de contacts dans les lieux clos », a expliqué Jean Castex. « La fermeture d’une partie des commerces doit y contribuer, indépendamment des risques spécifiques liés à leur fréquentation ». « Par souci d’équité, les restrictions de vente s’appliqueront aux mêmes produits qu’ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville », a-t-il ajouté, en précisant que librairies et disquaires pourront rester ouverts, étant désormais catégorisés comme « de première nécessité ».

Comme prévu, les écoles et les collèges vont rester ouverts, tandis que les lycées ouvriront en demi-jauge. L’éducation physique et sportive des scolaires pourra reprendre normalement et les activités sportives extra-scolaires en plein air des mineurs seront maintenues, a-t-il précisé.

Orange actualités, le 18 mars 2020

