« Depuis des années et des années, mes prédécesseurs et moi-même appliquons le même triptyque que vous connaissez maintenant tous :

Plus la population augmente, plus la population vieillit, plus on ferme de lits.



Et nous ne varierons pas, il en va de la vie des Français ! »

(Conférence COVID ALEVEQUE, 18 mars 2021)