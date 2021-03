Covidélire, suite – Marie-Paule Kieny : « Il faudra vacciner les enfants »

Marie-Paule Kieny, souvenez-vous, c’est cette présidente du « comité vaccin » qui en novembre dernier, sur France Info, nous en avait déjà beaucoup appris sur les projets ahurissants des psychopathes qui nous gouvernent… OD

Son nom ne dira rien au grand public, mais dans le milieu de la vaccinologie mondialiste, elle est championne du monde. Moins exposée que la lanceuse de psychose Lacombe, moins fluctuante que le ricanant Blachier, moins alarmiste que le piaillant Pialoux, elle œuvre en coulisses pour une vaccination totale des 67 millions de Français. Mais progressivement…

Pour découvrir cela, pas besoin de lire entre les lignes, ce qui était encore le cas dans son interview du Monde le 14 novembre 2020. Dans le numéro du JDD du 21 mars 2021, Kieny ne tourne plus autour du pot : les anciens, les jeunes et moins jeunes, les enfants, tout le monde doit y passer ! Surtout les enfants.

Ça ne s’invente pas

Avant d’entrer dans son délire totalitaire, résumons en quelques mots et sigles son parcours par Wikipédia : INSERM, European Vaccine Initiative, OMS, Humane Vaccines Project et enfin CARE, le Comité analyse, recherche et expertise qui conseille le gouvernement depuis 2020 sur le Covid. Les Français ont apprécié le résultat. On notera en passant « l’enthousiasme » prêté au monde entier par le journal Le Monde suite à l’annonce de Pfizer…

Kieny : Bien sûr. Il faut saluer l’exploit : nous savons désormais qu’il est possible de développer un vaccin contre le Covid-19. On ne va pas bouder notre plaisir !

Ensuite, on apprend que le virus est là pour durer et que la vaccination sera annuelle :

Les vaccins les plus avancés ont tous ciblé la même protéine du virus, « Spike ». Que se passera-t-il si le virus mute ?

Ce virus, on commence à le connaître – la banque de données Gisaid recense 200 000 séquences, et il apparaît qu’il mute tout le temps. Pour le moment, aucune de ses mutations ne lui permet d’empêcher le travail des anticorps. Même la version mutée transmissible à l’homme observée dans les élevages de visons, au Danemark, ne semble pas présenter un risque pour la population. S’il mute de façon plus importante, peut-être faudra-t-il adapter le vaccin périodiquement, comme on le fait chaque année pour la grippe saisonnière.

Donc le virus est là pour durer. Son éradication n’est-elle pas possible ?

Cela semble très improbable. On y était parvenu avec le SRAS car on était intervenu beaucoup plus tôt dans la progression du virus. Le SARS-CoV-2, responsable du Covid-19, est trop bien installé pour que l’on puisse l’éliminer grâce à l’induction d’une immunité collective par la vaccination. D’après une modélisation publiée dans la revue The Lancet, il faudrait pour cela vacciner presque 100 % de la population mondiale avec un vaccin qui serait efficace à près de 100 % pendant plusieurs années. On en est loin.