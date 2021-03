A lire, relire et diffuser : Vaccination Covid-1984, le crime parfait (Mise à jour)

L’excellente synthèse d’Olivier Probst, que je vous avais proposée en janvier, a été mise à jour et enrichie. A partager sans modération ! OD

UNE GESTION DE CRISE SANITAIRE CATASTROPHIQUE, VOIRE CRIMINELLE !

Pourquoi n’avoir pas pris dès le début de cette crise sanitaire toutes les mesures qui s’imposaient pour endiguer l’épidémie à la racine, alors qu’il y avait pourtant tout le recul nécessaire pour le faire, le virus étant arrivé dans notre hémisphère bien après la Chine !

Étrangement, le gouvernement n’avait alors dans cette période charnière et décisive, rien mis en œuvre pour contenir la propagation du virus, alors qu’il était pourtant, à en croire les édifiantes et larmoyantes confessions de l’ex ministre de la Santé, Agnès Buzyn, parfaitement au courant de la gravité de la situation, de la dangerosité et de la virulence de cette maladie, et ce depuis le début de la propagation. Elle aurait même la première, alertée le gouvernement et le directeur général de la santé des risques potentiels, elle qui était si concernée par la situation qu’elle avait fort opportunément démissionné juste avant la tempête du COVID-19 ! Pourtant, cette même ministre s’était fendue d’un communiqué ultérieur, affirmant le 20 janvier 2020 avec aplomb que, je cite : « Le risque d’importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible ! » Sois, tout et son contraire, un comble pour une dame qui a le toupet de se présenter ainsi : « Moi, je suis transparente et sincère, comme un livre ouvert. Mes convictions me portent au-delà de mes émotions ». C’est beau comme l’antique… Un tel degré d’amateurisme, d’inconséquence et de légèreté laisse pantois. Enfin, en tout état de cause, il serait dans le présent cas, manifestement plus adapté de parler de mensonges calculés et délibérés, portés par un culot et un cynisme abyssal !

Mais de toute manière, dans notre merveilleux monde, un tel degré de duplicité et de mensonge ne peut que finir par être rétribué à la hauteur de la félonie. Ce qu’on n’aura pas manqué de vérifier quelques mois plus tard, puisqu’à la demande expresse de l’Elysée, la dame Buzyn vient maintenant de se voir propulser à l’Organisation Mondiale de la Santé en tant qu’ambassadrice auprès de la fondation Bill Gates, ce qui lui confère au passage une immunité diplomatique bien pratique et une paye confortable de 15.000 euros mensuels. De quoi acheter le silence de la dame sur les compromissions du gouvernement. Comme quoi en Macronie, ce n’est pas la roue de la justice qui tourne, mais uniquement les portes tournantes qui s’activent…

Aussi, pourquoi ne pas avoir fermé de toute urgence les frontières ?

Pourquoi avoir déplacé des malades contaminés dans d’autres régions, où personne ne l’était encore, alors même que des cliniques privées étaient disponibles pour les prendre en charge ? Pourquoi même avoir autorisé, en dépit du bon sens des rassemblements sportifs avec une rencontre de foot France/Italie regroupant plus de 60.000 spectateurs, alors même que l’Italie était déjà plongée dans une crise sanitaire aiguë, qu’elle était à ce moment-là le principal foyer européen actif et donc un vecteur à haut risque pour la propagation de la pandémie ? Ou encore, pourquoi avoir maintenu envers et contre tout des élections qui auraient pu être reportées ? Le vote Républicain passerait-il avant la santé des Français ?

S’agissait-il là en réalité d’une inavouable stratégie pour laisser pourrir délibérément la situation et générer de nouveaux foyers de contamination ?

À ce moment-là, au tout début de la pandémie, il n’y avait presque aucun matériel de disponible : ni masques, ni gels, ni respirateurs, ni même test de dépistage. Dans l’urgence, les soignants devaient même s’improviser des combinaisons de protection à base de sacs-poubelles… Une honte pour un pays soi-disant développé !

D’autre part, pourquoi juste après la première vague, ne pas avoir renforcé le nombre de lits disponibles, alors qu’à les écouter, ils s’attendaient tous à la venue d’une seconde vague. Pourtant, à en croire de nombreux spécialistes, un tel scénario de seconde vague était des plus improbables, voire totalement inédit en matière de virologie… Pire que cela, d’après ce que rapporte le journal du « Canard Enchaîné », le nombre de lits en réanimation en Île-de-France serait passé en pleine pandémie de 2.500 à 1.700 !

Il faut bien avoir conscience que la problématique de la saturation des services hospitaliers ne date certainement pas de l’épisode du COVID-19, mais remonte à des dizaines d’années ! En effet, cette situation est récurrente depuis la destruction progressive du système de santé public liée aux politiques ultra-libérales mises en place par les différents gouvernements qui se sont succédé. Cela a été régulièrement rapporté par les journaux télévisés, avec des scènes surréalistes de patients honteusement entassés dans les couloirs des hôpitaux, par manque de place et qui doivent parfois attendre des heures durant avant d’être pris en charge, parfois trop tard ! L’argument avancé de ne surtout pas chercher à saturer le système de soin est donc un sommet d’hypocrisie et est nul et non avenu.

