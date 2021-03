Les conseillers du gouvernement qui ont pondu ce truc stupide et liberticide n’ont pas dû en saisir toute la portée potentielle : Si les Français le prennent à la lettre, ils pourraient bien en effet sortir un jour massivement de chez eux et agir en citoyens, c’est-à-dire comme des êtres libres, adultes et souverains qui rejettent l’infantilisation et renversent la dictature… Dans le cas contraire, c’est la dystopie du Grand Reset et du Nouvel ordre mondial qui s’imposera : soit vous accepterez d’être piqués, testés et tracés en permanence (et tout le reste avec), soit vous resterez cloîtrés chez vous avec votre famille ad vitam aeternam, avec pour seule perspective la mort physique ou sociale… C’est vous qui choisissez. DEHORS, CITOYENS ! OD

Dedans avec les miens

Je respecte scrupuleusement les mesures sanitaires ;

Je privilégie au maximum le télétravail, sauf impossibilité ;

J’aère mon logement toutes les heures ;

Je ne reçois pas de personnes extérieures à mon foyer à l’exception des aides à domicile et service à la personne ;

Je reste chez moi après 19h.

Dehors en citoyen

Je porte le masque et je respecte les distances ;

Je ne me rends pas chez les autres ;

Je peux sortir jusqu’à 19h pour : accompagner mes enfants à l’école ; travailler muni d’une attestation ; me promener ; faire des courses ; sortir mon animal de compagnie ; aller chez le médecin.

Je peux sortir après 19h pour mon travail ou une urgence muni d’une attestation ;

Je me munis d’une attestation justifiant le motif de mon déplacement, au-delà de 10 kilomètres ;

Je peux retrouver des amis, mais à 6 maximum et en respectant les mesures barrières ;

Je déjeune seul ou avec des personnes de mon foyer ;

Je ne me déplace pas en dehors de ma région ou de mon département sauf motif impérieux ou professionnel, justifié par une attestation.

Gouvernement.fr, le 23 mars 2021