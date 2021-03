William Dab est un petit joueur irresponsable !

Il y a pourtant urgence. Les Français renâclent à se faire piquer et esclavagiser et l’ancien DGS espère qu’un enfermement de 2 mois suffira à les faire changer d’avis ? A-t-il oublié que les Français, ce peuple de rudes paysans, ont subi 8 semaines de confinement début 2020 puis 6 semaines à l’automne et que ça n’a que faiblement entamé leur résistance à l’inoculation ? Moi je dis que l’idéal serait une mise sous cloche au moins jusqu’à la fin de l’année. On ferait d’une pierre deux coups : accélérer le rythme des faillites et des suicides et briser les résistances à la piqûre. Réveille-toi, Willie : on te paie pour mieux que ça ! OD

Rappels :

Ecoutez cet « enfermiste » fou !

Ignoble chantage : la piqûre ou le reconfinement !