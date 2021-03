Covidémence : en Angleterre la 3ème injection est programmée

Big Pharma et les oligarques fous se frottent les mains ! OD

C’était annoncé depuis des semaines… Les laboratoires y travaillaient (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)… Le plan covidémentiel est désormais sur les rails.

Les boosters arrivent. En clair, les vaccins annuels… destinés à suivre les mutations du virus…

Comme d’habitude, c’est le Royaume-Uni qui est en pointe.

Over-70s will get Covid-19 booster jabs in SEPTEMBER after SAGE said South African variant makes jab 30% less effective

Vaccines minister Nadhim Zahawi unveiled plan for people in top four priority groups receive a third injection

Frontline NHS and social care workers and the clinically extremely vulnerable will also be given the jab (source DailyMail)