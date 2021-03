« La liberté, c’est un absolu. A partir du moment où on y met une condition – le vaccin ou autre – alors on accepte tout derrière… Il y a la liberté, qui est un absolu, et à côté de ça on gère sereinement une crise sanitaire, mais ça n’a RIEN à voir ».

« Il faut une rupture politique : rouvrir tout, tout de suite ».

(Sud Radio, 30 mars 2021)