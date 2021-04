Résumé des annonces de Macron : destruction de l’école et de l’économie

Le mercenaire du Nouvel ordre mondial a tenté de camoufler cette nouvelle séquence de démolition contrôlée sous une promesse qui n’engage bien sûr que ceux qui la reçoivent : si vous voulez revenir à la vie d’avant, il faut vous faire vacciner, vacciner, vacciner… Promesse qu’il tiendra d’autant moins qu’il s’agit en réalité d’un chantage et que le vaccin n’est pas une protection mais le moyen de nous ôter nos libertés ! OD

L’obsolescence programmée (depuis longtemps) des hôpitaux par le pouvoir néolibéral permet à ce même pouvoir néolibéral, incarné par Macron, de décréter que la situation sanitaire est « dégradée », qu’il faut déglinguer encore plus l’instruction des enfants et l’économie des indépendants.

Pour ceux qui ne seraient pas déjà au courant, voici la liste des décisions des destructeurs de notre pays, relevées sur France Info :

« Écoles fermées et vacances unifiées Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant trois semaines, a annoncé le Président. Les vacances scolaires de printemps sont unifiées sur tout le territoire français à partir du 12 avril pour freiner l’épidémie de Covid-19. La semaine du 5 au 12 avril, « les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison », a précisé le Président, sauf « pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap ». Elle sera suivie par deux semaines de vacances à partir du 12 avril, pour toutes les zones, avant une rentrée le 26 avril en physique pour les écoles et en distanciel pour les collèges et lycées. Lesquels rouvriront leurs portes le 3 mai. Des restrictions étendues Les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements vont être étendues à l’ensemble du territoire pour quatre semaines à partir de samedi, a aussi précisé le chef de l’État. Ces mesures, déjà en place en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, comportent la fermeture de certains commerces et l’interdiction de se déplacer à plus de 10 km, a précisé le chef de l’État au cours d’une allocation aux Français. »

Notez les éléments de langage de l’introduction de l’article du site de l’audiovisuel public :

Face à une situation sanitaire dégradée, Emmanuel Macron a pris la parole, mercredi 31 mars, pour faire part de ses arbitrages face à la troisième vague de Covid-19 qui frappe la France. Il s’est exprimé après un conseil de défense.

Arbitrages (donc pas de démocratie), troisième vague (donc probablement pas la dernière), frappe (donc bombardement)… On dirait que le tsunami du 26 décembre 2004 s’abat sur la France, et qu’une « frappe » venue d’ailleurs (les Martiens, par exemple) a détruit une partie de notre pays en guerre. En vérité, une guerre contre les Français déclenchée par les élites médicales, politiques, économiques et médiatiques, toutes liées dans ce programme dément. Une coalition jamais vue pour mettre au pas le peuple de France qui vivait encore, bon an mal an, sur les acquis de 1936, 1945 et 1969. Tout ça, c’est fini, les Français ont voté en 2017 pour leurs tourmenteurs, sans comprendre de quoi il retournait.

Ils – nous, on n’a pas voté pour ces timbrés – ont donné les clés du camion à une bande de dingues qui obéissent à des ordres venus d’une bande de superdingues, ces décideurs de l’oligarchie mondialiste faite des géants du Big Pharma (vous n’avez qu’à voir récemment le cynisme d’un Servier face à ses milliers de victimes, et vous aurez compris ce qu’est le pouvoir d’un labo, puis des labos), des fonds de pension gérés par l’intelligence artificielle (BlackRock) pour faire toujours plus d’argent avec l’argent, sans passer par la case Production & Emploi, et au-dessus de cette engeance, déjà bien délabrée mentalement, la bande des satanistes du pouvoir profond liés à feu Jeffrey Epstein, le pédocriminel international. Lui a été éliminé, et comme dans l’affaire Dutroux, le réseau n’a pas été touché.

C’est tout cet ensemble qui sent bon la Mort qui s’abat d’un coup sur la France pour la faire basculer dans le monde d’après, un monde de chaos où il faudra être riche et salaud pour s’en sortir.

Mais on n’a pas dit notre dernier mot.

En attendant, écoutons des décisions arbitraires de l’employé de Lucifer. Enfin, si vous en avez le courage.

Egalité & Réconciliation, le 31 mars 2021