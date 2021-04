Dîners clandestins VIP avec ministres et sans masque

(Médias-Presse-Info) – Des journalistes de M6 ont mené une enquête d’infiltration avec caméra cachée dans des lieux huppés qui accueillent clandestinement des convives pour dîner à Paris, et où c’est le retrait du masque qui est obligatoire dès l’entrée.

“J’ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres”, témoigne anonymement un collectionneur renommé, depuis lors identifié comme étant Pierre-Jean Chalençon jusqu’il y a peu très présent sur les plateaux de télévision.

Le reportage diffusé vendredi soir montre comment des journalistes de M6 accèdent au restaurant d’un “club privé”, ouvert clandestinement et situé dans un immeuble des beaux quartiers parisiens. Les menus du soir démarrent à 160 et peuvent monter jusqu’à 490 euros.

Le chef des lieux n’est autre que Christophe Leroy, intime des stars et qui dirige plusieurs restaurants notamment à Saint-Tropez.

“Les gens qui viennent ici retirent le masque. Une fois que vous passez la porte, il n’y a plus de Covid. On veut que les gens se sentent à l’aise et comme chez eux” déclaration d’un membre du personnel filmé à son insu

Selon M6, ces repas huppés clandestins ont lieu chaque midi et chaque soir.

Les journalistes ont également récupéré des images d’une soirée privée VIP clandestine, à 220 euros l’entrée, à laquelle participaient au moins une quarantaine de personnes d’un rang social élevé. L’organisateur de cette soirée n’est autre que Pierre-Jean Chalençon, connu du grand public par l’émission “Affaire conclue” sur France 2. Cette soirée se tenait au Palais Vivienne dont Pierre-Jean Chalençon est le propriétaire.

“J’ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est encore en démocratie, on fait ce qu’on veut.”, dit Pierre-Jean Chalençon. Sauf que la grande majorité des Français, eux, ne font plus ce qu’ils veulent depuis que le gouvernement a instauré la tyrannie sanitaire.

Le plus incroyable, c’est que le chef Christophe Leroy faisait effrontément jusqu’il y a quelques heures la publicité de ses événements sur sa page Instagram. Une publication montre notamment… Pierre-Jean Chalençon avec comme légende : “J’ai le plaisir de vous convier à un moment d’exception au Palais Vivienne le 1er avril pour un dîner soirée”.

Les Français apprécieront la mascarade.

Pierre-Alain Depauw, Médias-Presse-Info, le 4 avril 2021

