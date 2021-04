(Le Dissident, 5 avril 2021)

« On fait comme au Texas, au Mississipi, en Espagne, etc. où l’épidémie est en train de baisser, on arrête de faire croire aux Français qu’une politique sanitaire c’est une politique de restriction des libertés« .

« Vous pensez qu’une société comme ça est tenable ?… C’est un fonctionnement pathologique qui ne tiendra pas… »

« Plus on va restreindre les libertés, plus il y aura des gens qui auront des passe-droits ».