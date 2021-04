Tous aux abris… La quatrième vague arrive !

J’ai failli écrire « Tous aux abris les abrutis ! » (pour la rime bien sûr…) mais je me suis ravisé, par respect pour les cerveaux ravagés par la peur et la propagande des merdias mainstream. OD

Décidément, l’agenda mondialiste est sans surprise. Alors que les humains désorientés par l’alternance de la carotte (le « retour à la vie normale ») et le bâton (la répression sanitaire) en sont à croire que la troisième vague sera la dernière, voici que la quatrième se prépare déjà en Asie (qui a un temps d’avance sur nous en matière de pandémie).

Du côté de la France, l’oligarchie et ses larbins alternent avec perversité l’espoir et le désespoir. La délivrance pour la mi-mai ? Vous rêvez des genoux ! C’est Lacombe, le relais non officiel des labos, qui le dit :

« Je pense que mi-mai c’est excessivement tôt. Est-ce que ça va aller mieux, je l’espère […] En revanche, qu’on soit sur une terrasse en train de siroter un Spritz, ça va être difficile, voire impossible. »

L’auteur de la Capsule a raison, l’oligarchie mondialiste veut nous faire vivre dans un monde de vaccination éternelle à coups de variants de variants. Faudra-t-il attendre à 134e vague pour que les humains masqués, soumis et vaccinés comprennent ? Car le vaccin ne protège pas des variants, bien au contraire…

Quatrième psychose médiatique en vue, capitaine !

Passons maintenant à la station Europe 1, qui a la première le courage, parmi les médias mainstream, d’évoquer et donc de lancer la quatrième vague : elle vient du Japon et elle sera « encore plus violente et plus meurtrière » !

Normal, avec tous les imbéciles vaccinés, serait-on tentés de dire, mais on ne va pas plaisanter avec la maladie, cela ne nous ressemble pas. Le dernier média de Lagardère qui tient encore debout, en boitant sur une jambe, relaye donc la psychose venue de nos amis asiatiques : « Au Japon, la quatrième vague inquiète et menace le relais de la flamme olympique ».

Et le premier paragraphe ne fait pas dans le détail :

« Alors que la France se reconfine pour lutter contre la propagation des nouveaux variants, notamment anglais, au Japon, c’est déjà la quatrième vague de l’épidémie ! Le nombre d’infections augmente mais le relais de la flamme des Jeux olympiques, qui attire les foules, se poursuit…

Pour le journal Asahi, “vu la vitesse de propagation des variants, cette vague s’annonce encore plus violente et meurtrière que les précédentes”. “Or, la vaccination des personnes âgées n’a même pas encore commencé !”, s’affole le Mainichi.

Le Sankei Shimbun se demande même si le Japon ne devrait pas à nouveau décréter l’état d’urgence. Vu que, selon lui, « comme on n’a pas tiré les leçons des vagues précédentes, ça va de nouveau être le chaos dans les hôpitaux ». « Nous sommes à la croisée des chemins », résume le journal conservateur Yomiuri. »

L’heure est grave pour toute la presse, souligne Europe 1 : « L’heure est grave, donc, pour toute la presse et pendant ce temps, le relais de la flamme olympique parcourt le pays ». Au Japon, c’est la petite flamme olympique qui va contaminer un pays de 126 millions d’habitants… Chez nous, c’est un mégot qui a détruit la moitié de la cathédrale Notre-Dame. Décidément, la presse mainstream, qui appartient à l’oligarchie mondialiste, n’a pas peur de nous prendre pour des retardés mentaux.

Egalité & Réconciliation, le 6 avril 2021

