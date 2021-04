Prescription vitamine D et zinc ? Au gnouf !

Même en étant “covidémentiellement blindé”… voilà le type de news qui -encore- parvient à nous surprendre.

Le docteur Bourgeon, médecin à la Réunion, affirme que le Conseil départemental de l’Ordre des Médecins le convoque car… il prescrit de la vitamine D et du zinc aux vieux dans les ehpad… !

Pas de l’HCQ ou de l’ivermectine qui, comme vous le savez tous, sont de très dangereuses molécules qui tuent massivement depuis des décennies… non.

De la vitamine D (conseillée par de nombreux médecins, lire ici, et même conseillée par l’Académie de Médecine).

Et du zinc, dont la fonction de soutien au système immunitaire est démontrée.

Bref, ces deux éléments ne guérissent pas du couillonavirus, mais renforcent les défenses des futurs infectés, et donc réduisent les risques de faire un Covid “grave”.

Sachant que les carences en vitamine D sont très courantes chez les personnes âgées… et que le Covid s’attaque en priorité aux vieillards fragilisés…

Bref, c’est du concentré de bon sens, et de nombreux médecins dans le monde déjà appliquent ces recettes, depuis le début de la terrible pandémie.

Une question s’impose alors : demain quoi ?

Le GIGN sera envoyé chez les médecins coupables d’avoir simplement dit à leurs patients : “faites du sport ” ? Ou encore “mangez équilibré ” ?

Il est chaque jour de plus en plus évident que tout est fait pour empêcher… tout traitement du Covid (guerre contre HCQ, ivermectine, antibiotiques)… Mais également tout renforcement du système immunitaire qui est malgré les dénégations des covidéments notre première défense contre tous les miasmes…

Je reformule : tout est fait -de manière objective- pour que le Covid se propage et fasse le plus de dégâts possible.

Et ce n’est pas une “erreur” ponctuelle (comme par exemple Salomon envoyant une circulaire en juin 2020 pour interdire l’utilisation… des antibiotiques).

Ou encore le coup de chaud de quelques barbons retraités siégeant au Conseil de l’Ordre et qui étaient de mauvaise humeur le jour où ils ont convoqué le docteur Bourgeon (le climat de la Réunion facilitant les excès colériques).

Cela fait 12 mois que cette comédie dure… Et encore aujourd’hui.

Les “erreurs” sont de facto devenues un système.

Covidémence.com, le 9 avril 2021

