L’aveu de Pfizer : « troisième dose probablement nécessaire »

“C’est vous qui voyez. Y’en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes”.

Covid-19 : une troisième dose du vaccin Pfizer sera «probablement» nécessaire Le PDG de Pfizer a concédé jeudi qu’une troisième injection serait probablement nécessaire d’ici six mois à un an, puis chaque année. (source Le Figaro)

Inutile de crier, de pleurer ou de serrer les poings.

Tout avait dit, écrit… dès le printemps derniers. Les scientifiques covidéments anglais en particulier avaient annoncé la couleur.

Certains patrons de labo avaient annoncé la couleur (Johnson).

Les labos avaient annoncé la couleur (Pfizer, Moderna) et travaillaient depuis des mois sur les “boosters“.

Certains pays avaient annoncé la couleur (Angleterre, 3ème dose prévue en septembre, l’UE achetant déjà les vaccins de “seconde génération“).

Bref… Le PDG de Pfizer ne fait que rejoindre le grand orchestre symphonique de la saloperie mentale.

Mais avouons qu’il le le fait bien.

Voilà, à présent plus personne ne pourra dire : “Je ne savais pas. Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? ”

Vous connaissez le programme vaccinal… Et donc vous pouvez facilement deviner le futur concernant la covidémence : éternel ! 🙂

Enfin, et c’est sans doute le point le plus important : si vous acceptez de vous faire vacciner maintenant… alors vous êtes complice de la plus grande psyop jamais orchestrée sur Terre.

Complice… et… future victime bien entendu.

Car se faire injecter chaque année, pendant plusieurs années, un brouet génique inconnu… Cela risque de mal se passer.

Pour finir sur une note légère, et pour célébrer le libre arbitre de l’homme : “C’est vous qui voyez. Y’en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes”.

Covidémence.com, le 16 avril 2021

Rappels :

Variants : l’UE achète déjà les futurs vaccins

Pfizer compte augmenter de 900% le prix de ses injections quand elles deviendront annuelles

Ordures : Pfizer annonce 100% d’efficacité chez les 12-15 ans

Le PDG de Pfizer admet qu’Israël est le laboratoire du monde

Lire aussi :

« Les jeunes sont plus touchés » : encore un mensonge