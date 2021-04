Et sur le nombre de morts dus au couillonavirus… Mais tout cela, chers lecteurs, vous le savez depuis longtemps déjà ! Tout ou presque est faux dans cette fausse pandémie. On regrettera que le professeur Perronne, par excès de prudence sans doute, n’ose pas dire franchement qui est ce « On » et pourquoi tout est fait pour répandre la peur. Sa carrière est derrière lui, il a déjà été sanctionné, il n’a plus grand-chose à craindre ni à perdre au regard des enjeux ! OD

Source : jeanmarcmorandini.com, le 12 avril 2021