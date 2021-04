Le couillonavirus est politique. La preuve laotienne

Le Laos a la particularité d’être totalement invisible… et silencieux. Il ne se passe jamais rien dans ce pays.

C’est pour cette raison que lorsque une news sort, je me jette desssus. 🙂

La “vague” thaïlandaise déborde (nous en sommes à ce jour à 121 morts depuis un an…) et a passé la frontière.

La capitale Vientiane vient d’être confinée. Jusqu’au 5 mai.

Laos locked down its capital and closed its international borders to most traffic Thursday after identifying a COVID-19 cluster connected to its bigger neighbor Thailand.

Residents of the capital Vientiane are barred from leaving the city and outsiders must get permission to enter. Its international borders were closed except to trucks carrying goods and in cases allowed by the nation’s COVID-19 taskforce, state news agency KPL reported. (source AP)