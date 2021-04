Un attentat “terroriste” qui arrive à point nommé pour la loi “antiterroriste”…

Interrogé sur le risque d’atteintes aux libertés individuelles, Gérald Darmanin a demandé d’arrêter avec la « naïveté ». « Toutes les grandes entreprises utilisent des algorithmes. Et il n’y aurait que l’Etat qui ne pourrait pas les utiliser ? » (sic) OD

Un texte antiterroriste présenté mercredi en Conseil des ministres

Un projet de loi visant à «pérenniser» des mesures contenues dans la loi antiterroriste de 2017 et la loi renseignement de 2015 va être présenté mercredi en Conseil des ministres, a annoncé Gérald Darmanin au Journal du Dimanche. Le texte, qui sera déposé moins de huit jours après l’attaque mortelle au commissariat de Rambouillet (Yvelines), comprend 19 articles.

Renforcement du suivi administratif

Le contrôle administratif des sortants de prison condamnés pour des faits de terrorisme pourra être étendu à deux ans après leur libération. Les personnes visées par un contrôle administratif pourront être dans l’obligation de présenter un justificatif de domicile. Les visites domiciliaires seront facilitées par l’instauration du critère de «menace grave», qui suffira à les mettre en œuvre. Le préfet sera informé des éventuelles prises en charge psychiatriques des personnes radicalisées.

Entériner la fermeture des lieux de culte

Le texte s’attache également à faire appliquer plus rigoureusement les fermetures des lieux de cultes en étendant la mesure aux lieux qui en dépendent, afin d’éviter le transfert d’activités qui tenteraient d’échapper à l’interdiction.

«Etre plus efficace sur le terrain de la technologie»

Un volet «technologique» est enfin développé, afin «d’être plus efficaces sur le terrain de la technologique qu’utilisent les terroristes», affirme Gérald Darmanin au JDD. «Le texte prévoit d’actualiser le recours aux algorithmes, c’est-à-dire le traitement automatique des données de connexion par la DGSI», poursuit-il. Le projet de loi prévoit en outre de faciliter l’interception des conversations par voie satellitaire et d’allonger la durée autorisée pour recueillir des données informatiques à deux mois. Les drones qui survolent des zones d’interdiction pourront également faire l’objet d’opération de brouillage. Le coordonnateur national du renseignement Laurent Nuñez a souligné samedi sur BFMTV «l’importance de cette technique avec des individus de plus en plus isolés dont les seules traces sont les traces numériques».

Ce texte vient pérenniser la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Silt) de Gérard Collomb qui avait été adoptée en octobre 2017 pour prendre le relais de l’état d’urgence mis en place après les attentats de novembre 2015. Ce texte a permis d’expérimenter pendant trois ans dans le droit commun des mesures de lutte contre le terrorisme, très contestées par les défenseurs des libertés publiques, comme les «visites domiciliaires» – ex-perquisitions administratives -, les mesures individuelles de contrôle (Micas), l’instauration de périmètre de sécurité et la fermeture de lieux de culte.

Ces mesures controversées ont été prorogées en décembre 2020 par le Parlement jusqu’au 31 juillet 2021, date butoir pour l’adoption du nouveau projet de loi. La loi renseignement de 2015 contenait également une clause de revoyure (engageant l’exécutif à réexaminer les dispositions législatives au terme d’une période) s’agissant notamment de l’expérimentation de la technique dite «algorithme». Cette technique permet d’analyser des communications échangées au sein du réseau d’un opérateur pour détecter les menaces.

Le Figaro/ AFP, le 24 avril 2021

