Covid-Arnaque. La partie 2 du Plan : l’arnaque climatique

« Après la Covid-Arnaque, la partie deux du Plan va être l’arnaque du réchauffement climatique. Pourquoi Arnaque ? Car l’augmentation que l’on observe sur Terre, on la constate sur toutes les planètes du système solaire ! D’après de nombreux scientifiques on se dirige vers une nouveau petit âge glaciaire comme celui entre 1300 et 1800. On y reviendra. Alors à quoi sert cette arnaque ? Lisez et vous comprendrez ».

Silvano Trotta, le 24 avril 2021

Source : La Cause du Peuple via Réseau International

Rappels :

