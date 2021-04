L’Occident covidément… ridiculisé par le Zimbabwe !

Zimbabwe : ivermectine à tous les étages

Qui aurait cru qu’un jour le Zimbabwe (ex-Rhodésie pour les nostalgiques)… pourrait ridiculiser la covidémence et les pays occidentaux ?

Ce petit pays d’Afrique australe (14,6 millions d’habitants), quasi failli pendant de nombreuses années, célèbre pour son hyperinflation grotesque et les cingleries de son ex-dictateur, feu l’infâme Robert Mugabe…

Et pourtant !

Voici une remarquable interview du docteur Jackie Stone. Elle travaille dans un centre de santé à Hararé, la capitale.

Confrontée au couillonavirus et à des patients qui partaient en sucette fin juillet 2020… Elle commence à utiliser l’ivermectine (comprimés et forme liquide) début août (suivant les protocoles du groupe FLCCC et les études réalisées au Bangladesh, au Kenya etc.)

Les résultats sont immédiats et spectaculaires.

“De début août au 24 décembre, je n’ai plus perdu un seul patient”. “Tout le pays a été sensibilisé à l’ivermectine. L’autorisation officielle est arrivée le 26 janvier 2021.”

L’interview est sous-titrée en français (par les bons soins de l’excellent site ivermectine-covid.ch)

Elle parle du fonctionnement de la molécule contre le couillonavirus, des dosages utilisés en fonction de la gravité clinique, et de sa propre expérience (elle s’est autotraitée, après avoir été infectée -durement- par le variant sud-africain).

Elle n’hésite pas à utiliser des doses élevées dans les cas graves (100 mg).

Une de ses patientes, très malade, ayant même pris en plus la dose prescrite à son mari en prophylaxie… Et qui le lendemain, se sentait très bien, et ne souffrant d’aucun effet secondaire.

Elle rappelle qu’en Afrique, les médecins n’ont pas peur de l’ivermectine (utilisée localement depuis des décennies). Le paracétamol est beaucoup plus dangereux, fait scientifique qui échappe à la plupart des grands savants français, comme Cyril Hanouna, Olivier Véran, Casimir et le professeur Karine Lacombe.

Elle rappelle les leçons du HIV et de la malaria : frapper fort et surtout rapidement. Pour le Covid, c’est la même chose.

C’est-à-dire l’antithèse du modèle chinois appliqué depuis un an en Occident : ne rien faire, “restez chez vous”…. et récupérer ensuite les malades mourants en réanimation…

Enfin, elle a cette phrase, solaire :

“Je n’ai plus peur du tout de cette maladie, maintenant”

Ces interviews sont très importantes.

Essentielles mêmes.

Car ce sont des vrais médecins (pas des fonctionnaires corrompus et fainéants)

confrontés à des vrais patients (pas des modèles mathématiques)

qui font vraiment leur travail (au lieu de faire de la politique)

et qui font feu de tout bois pour sauver la vie des malades (sans idéologie et en respectant le serment d’Hippocrate).

Ces médecins sur le terrain testent des traitements au lieu de renvoyer leurs patients crever à leur domicile, avec du doliprane ou de faire chier la terre entière avec des études randomisées en double aveugle (et triple sourd).

L’ivermectine fonctionne, c’est-à-dire réduit la covimortalité, y compris avec tout le circus des mutants. CQFD.

Il y a des dizaines d’études, dans plusieurs pays, et surtout de nombreux témoignages comme celui du docteur Jackie Stone qui illustrent cette vérité incandescente.

Tout le reste est de la politique, relève du sida mental et/ou des manipulations gouvernementales (à commencer par le gouvernement chinois).

Comme je l’ai souvent écrit : la vérité vient de ces pays improbables, pauvres… en Afrique, Amérique du sud, Asie…

Ce fameux “tiers monde” dont nous parlons avec tant mépris, alors que l’Occident est devenu un shithole et surtout un asile de vieillards, de neuneus, craintifs et manipulés par le PCC.

SYNTHESE

Pour résumer : vous êtes à risques Covid ? Pensez ivermectine, avant de penser vaccins (et printemps…).

Documentez-vous, observez ce que font de vrais médecins en dehors de France, lisez, réfléchissez.

En clair : prenez votre santé en main.

Et si vous n’êtes pas à risques… eh bien… faites le même travail ! 🙂 La culture ça cultive… !

Et qui sait, un jour, si une saleté de variant vient vous chatouiller les muqueuses, vous saurez quoi faire…

MISE EN PERSPECTIVE FRANCO-FRANCAISE

Entendre un branleur comme Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, parler de “mise en danger de la vie d’autrui ” (!!!)… quand des jeunes ont eu l’outrecuidance de danser le week-end dernier au parc des Buttes-Chaumont…

Et quand dans le même temps ce gouvernement criminel refuse de travailler avec l’ivermectine, et donc de facto TUE DES MALADES DU COVID… on mesure l’étendue du sida mendal qui frappe la France.

Covidémence.com, le 27 avril 2021