Un an de dictature du BigPharMacron pour en arriver au passeport sanitaire

« Le masque est tombé : le covidisme, cette politique sanitaire apparemment incohérente, irrationnelle et dangereuse (il fallait des milliers morts et une psychose pour justifier la dictature), n’était en fait dirigé que vers un seul point, si l’on met de côté la vaccination au profit du Big Pharma, qui n’est qu’un simple calcul économique : le passeport sanitaire, véritable pièce d’identité et d’entrée dans le nouveau monde, ou dans le monde d’après.

Avec le pass S, on est dans le calcul politique, fait d’IA et de contrôle social. De plus, on (Macron et son gouvernement) n’oublie pas les grands sponsors que sont les banques, les assurances et les GAFAM, qui se délectent à l’avance de la masse inimaginable de données qui va leur être confiée via les applis mobiles et autres aspirateurs numériques.

Le coup est double : re-domination politique par la peur, et gestion des gens par les algorithmes. Cédric O, le propagandiste du Numérique, ne cache même pas la gestion du pays par l’IA et pour l’IA. Par ailleurs, s’il dénonce « l’opacité » des algorithmes des réseaux sociaux (une opposition de façade tant les GAFAM sont épargnés par le fisc français), il ne lutte pas contre la dangerosité des algorithmes mais pour leur « transparence »…

C’est comme si on disait : « OK, il y a un lobby sioniste qui ne respecte pas la charte républicaine », et au lieu de le combattre, on essaye de le rendre plus transparent, de le faire entrer dans les textes, de l’officialiser, le normaliser…

La gestion des données personnelles, la surveillance des déplacements, les habitudes de consommation remontées en temps réel, tout est source de profit pour l’économie numérique et le gouvernement. On gagne en argent et en contrôle. À côté de ce supra-calcul, que le Français moyen ne perçoit pas, tout n’est que façade, masque, couverture.

D’ailleurs, le masque, Blachier – l’homme qui parle à l’oreille du Président – vient de reconnaître qu’il ne servait à rien d’un point de vue sanitaire, ce qui veut dire, en creux, que son utilité est politique. Cependant, il faut maintenir la tension, et Le Monde, Pravda sous perfusion de l’État et de la Banque, nous fait le coup de la énième vague :

Quant au flop de la vaccination, ce n’est pas vraiment grave pour le gouvernement et le Big Pharma : 12 à 14 millions de Français ont déjà dû se faire vacciner. Mais c’était le public captif, ceux à qui on n’a pas laissé le choix : les pensionnaires des Ehpad – qui ont servi de détonateur à la psychose –, les fonctionnaires, et les cibles dites fragiles. Qui sont les cibles habituelles du virus de la grippe saisonnière, soit dit en passant.

La stratégie du tout vaccin, les traitements négligés, un pass pour la liberté ou en route vers l’Armageddon ? https://t.co/nrpsIPwrP8 — Réseau International (@reseau_internat) April 30, 2021

Pfizer n’a pas à s’en faire, la Bourla Inc. a vendu pour des milliards de dollars et d’euros de vaccins, elle va multiplier les piqûres pour ceux qui sont tombés dans le premier piège, et maintenant, elle propose un médicament pour ceux qui sont atteints d’une forme bénigne du Covid… Une façon de revenir au couple hydroxychloroquine-azithromycine du Pr Raoult, c’est-à-dire à la prise en charge des malades dès le départ, et pas à l’arrivée… pour saturer les hôpitaux et crier au loup.

Le Petit Dictateur a donc lâché un agenda de déconfinement, une jolie carotte pour les Français prisonniers depuis 13 mois, mais avec un bâton au bout : le pass S.

Les peuples voient donc arriver le moment où ils devront montrer patte blanche pour entrer dans un lieu ou un commerce non essentiel. Chez nos voisins allemands, le monde d’après a déjà commencé.

A Berlin obligation de présenter un test négatif pour franchir le seuil de tout commerce non alimentaire, coiffeur…

Nous exerçons l’abstinence de consommation et nous faisons des économies.

Très bons exercices! — Marie LeStyA ☦️⚓️🎻 (@mariebreizh56) April 29, 2021

Là encore, parce que la France est un pays de grognards et de méfiants, la presse aux ordres vient au secours du politique :

PODCAST « L’Heure du Monde » 🎧 Dans le déconfinement présenté par Emmanuel Macron, le passe sanitaire occupe une place importante ; il permettra d’accéder à des événements culturels ou sportifs, par exemple. @S_Auffret vous détaille son fonctionnement https://t.co/9G1GBDufyj — Le Monde (@lemondefr) April 30, 2021

Les lâches et les complices sont soulagés, les courageux et les lucides lancent l’alerte.

C'est officiel, le Pass sanitaire entrera en vigueur en France dès le 9 juin. Dans un 1er temps, pour avoir accès aux événements culturels, sportifs…



Puis nous basculerons dans un cauchemar si le réveil ne se produit pas.



La ségrégation est en marche !#passeportSanitaire pic.twitter.com/oEZN9avp8A — Yoann B. (@Yoann_IV) April 29, 2021

