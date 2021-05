Prions le Saint Pass Sanitaire !

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

« On a passé un cap… Les chiffres deviennent gênants… On assiste à la transition entre la dictature sanitaire et la dictature numérique… On dissocie de plus en plus les nouvelles normes sociales de leur prétendue justification sanitaire et on passe à la seconde phase de cette crise dans laquelle tous ceux qui ont accepté le masque et le vaccin sans broncher en croyant sauver le monde vont maintenant accepter le pass sanitaire avec joie dans le but d’être de bons citoyens et de plaire à nos dirigeants. »

Source : La Croix du Sud, le 14 mai 2021

Voir aussi :

🍟 Le maire de New York mange des frites en pleine conférence de presse pour annoncer qu'il en offre aux personnes vaccinées contre le Covid pic.twitter.com/BlCbQhrWG0 — BFMTV (@BFMTV) May 13, 2021