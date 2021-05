UN MONDE DE MENTEURS (et de criminels)

« Dans l’éventualité où je serais réincarné, je voudrais revenir comme un virus mortel, afin de contribuer en quelque chose à résoudre la surpopulation ».

Extrait de la préface de Si j’étais un animal, la biographie du prince Philip.

« UN MONDE DE MENTEURS », un roman vérité où chaque révélation est argumentée de preuves irréfutables.

« ILS » L’ONT FAIT !

« Il faut que la population mondiale se stabilise et pour cela, il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour. C’est si horrible à dire, qu’il ne faut même pas le dire. Mais c’est l’ensemble de la situation dans laquelle nous sommes engagés qui est lamentable ». Jacques–Yves Cousteau

« Si une peste noire pouvait se propager dans le monde une fois par génération, alors les survivants pourraient procréer librement sans rendre le monde trop plein ». Bertrand Russell

« La chose la plus miséricordieuse qu’une famille nombreuse puisse faire à l’un de ses enfants en bas âge, est de le tuer ». Margaret Sanger

« Une partie de la politique eugénique nous conduirait finalement à une utilisation intensive de la chambre de mort. Un grand nombre d’individus devraient être éliminés, tout simplement parce que l’on perd trop de temps à s’occuper d’eux ». George Bernard Shaw

« Le contrôle de la population deviendra désormais la pièce maîtresse de la politique étrangère américaine« . Hillary Clinton

« La population mondiale doit être réduite de 50%« . Henry Kissinger

« Le monde compte aujourd’hui 6,8 milliards d’habitants. Il pourrait atteindre 9 milliards. Mais si nous faisons un très bon travail avec les nouveaux vaccins, les soins de santé et les services de santé reproductive, nous pourrions peut-être réduire ce chiffre de 10 % à 15 % ». Bill Gates

C’est juste un masque !

C’est juste 2 mètres de distanciation !

Ce ne sont que des entreprises non essentielles !

Ce ne sont que des travailleurs non essentiels !

C’est juste un bar !

C’est juste un restaurant !

C’est juste une salle de sport !

C’est juste une église !

C’est juste pour éviter de submerger les hôpitaux.

C’est juste pour aplanir la courbe !

C’est juste une application informatique !

C’est juste pour vous tracer !

C’est juste un test !

C’est juste pour vous protéger et protéger les autres !

C’est juste pour faire savoir aux autres que vous êtes un cas contact !

C’est juste un vaccin !

C’est juste un certificat de vaccination !

C’est juste un certificat de vaccination sous-cutané !

C’est juste pour que vous puissiez sortir de chez vous, voyager !

C’est juste pour que vous puissiez aller en cours !

C’est juste pour que vous puissiez vous marier !

C’est juste une amende de 135 € !

C’est juste pour quelques mois encore !

C’est juste le NOUVEL ORDRE MONDIAL ET ON VOUS A BIEN EUS !

« Un Monde de Menteurs », Patrick Jaulent et Jacky Cassou.

