Etats-Unis : fin du masque pour les “vaccinés”… et fin du pays ?

La boucle est finalement bouclée…

Alors que Biden (et Fauci) il y a encore quelques semaines portait 2 masques et répétait que les règles de distanciation sociale devaient être maintenues même après la vaccination… Le CDC puis la Maison Blanche viennent d’annoncer la nouvelle règle :

C’est au moins le mérite des Américains : ils vont droit au but même quand il s’agit de baiser les gens avec un chantage éhonté… 🙂

Alors pourquoi c’est important ? Cette “règle” ne peut être édictée que lorsque une masse critique est atteinte dans la vaccination.

C’est désormais chose faite outre-Atlantique (46 % de la population a au moins reçu une dose).

Ce qui se passe aux Etats-Unis… est donc un avant-goût de ce qui arrivera en Europe.

Cela crée de facto une société de défiance généralisée… Cela crée de facto la nouvelle étoile jaune… portée cette fois sur le visage.

Si vous croisez quelqu’un de masqué dans la rue, alors vous saurez qu’il n’est pas vacciné, et qu’il est donc dangereux. En clair : votre ennemi.

Les Juifs ne pouvaient pas abandonner la désignation imposée par les Nazis… Mais les non-vaccinés… le pourront… Ils seront nombreux face à la “peer pressure”, face à la vindicte populaire, à aller finalement se faire injecter.

Enfin, mécaniquement cela renforce la nécessité du passeport vaccinal… Car sans masque, l’individu sera réputé vacciné… mais il faudra pouvoir le… prouver !

Autre beauté perverse de cette décision : une fois que l’objectif aura été atteint (convaincre les derniers réticents)… il sera possible de revenir en arrière !

Et de remettre le masque au goût du jour (en raison d’un nouveau et énième variant, du nouveau pic épidémique saisonnier etc.).

Il y a un bémol toutefois à opposer aux délires dictatoriaux de Biden et de son gang. Les états ont une grande latitude. Ainsi, cela n’aura aucune conséquence en Floride par exemple, où le masque n’est plus obligatoire depuis belle lurette. Sans compter les états qui ont déjà voté l’illégalité du passeport vaccinal.

On va donc assister à une sécession de fait de certains états. Alors que les gauchistes woke et BLM ont créé des états “sanctuaires” pour les immigrés clandestins… des états républicains vont devenir des “sanctuaires” pour les covirebelles.

Cette sécession s’ajoutera donc à celle déjà existante, basée sur… les taxes.

Les Américains fuyant de plus en plus les états “démocrates” et leurs taxes très élevées, pour la douceur fiscale des états “républicains” (Texas, Floride etc.).

Covidémence.com, le 15 mai 2021

Rappel :

